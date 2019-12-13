Haberler » Güncel » Topaloğlu: 'Esnafımızın mutluluğu en büyük kazancımız' - Haber

Topaloğlu: "Esnafımızın mutluluğu en büyük kazancımız"

19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, 19 Mayıs ilçesi sanayi sitesinde başlattıkları beton yol çalışmalarını inceledi.

13.12.2019 15:38 | Son Güncelleme: 13.12.2019 15:43Topaloğlu:
19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, 19 Mayıs ilçesi sanayi sitesinde başlattıkları beton yol çalışmalarını inceledi.

Sanayi sitesi yol beton çalışmalarının en kısa sürede bitirileceğini söyleyen Başkan Topaloğlu, "Esnaf ve sanatkar ekonominin can damarıdır. Ekonomiye katkı sunan, istihdam sağlayan, üreten insanımız başımızın tacıdır. 19 Mayısımızı daha modern ve yaşanabilir bir yer haline getirmek için çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Esnafımızın istek ve şikayetlerini dinliyor, bunların çözümü konusunda uğraşıyoruz. Vatandaşlarımızın yapılan hizmetlerden memnuniyetini gördükçe daha da mutlu oluyoruz. Esnafımızın mutluluğu en büyük kazancımız" dedi.

Ziyaretlerimiz sırasında bizi güler yüzle karşılayan, samimiyetinden ve sevgisinden şüphe etmediğimiz esnafımıza teşekkür ediyorum diyen Başkan Topaloğlu, "Esnaf ziyaretlerimize devam edeceğiz" diye konuştu. - SAMSUN

Osman Topaloğlu, 19 Mayıs, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:26 Adli Tıp: 4 kardeşin ölümü siyanür zehirlenmesi sonucu gerçekleşti - Haber
16:26 Tunus'taki Nahda Hareketi yöneticilerinden Haruni: "Devrimcileri hükümete katılmaya ikna etmeye... - Haber
16:26 Türkiye'den 463,378 adet kredi kartı bilgisi nereden ve ne zaman çalındı? - Haber
16:26 Giresun Çevre ve Şehircilik Müdür Yardımcısı Ünlü'nün cenazesi defnedildi - Haber
16:26 KAYMEK'ten "bereket" temalı sergi - Haber
15:59 Palu Ailesi'nin damadı çocuklarını koruma altına alan memurları ölümle tehdit etmiş - Haber
15:58 Profesör Doktor Mikdat Kadıoğlu: Karadenizlilere müjde, burnunuz küçülecek, daha düzgün olacak - Haber
13:39 "Çocuğum Adnan Oktar'a feda olsun" diyen Nursel Tekin, tahliye edildi - Haber
13:24 Son dakika: Adnan Oktar davasında 91 kişiye tahliye kararı çıktı - Haber
11:33 Sigorta şirketlerini 4 milyon lira dolandıran çeteye operasyon - Haber
13.12.2019 16:27:28