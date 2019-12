Topaloğlu: Kemer'de 'Ben paramı veririm, işimi görürüm' işi bitti, buna herkes inandı"

Göreve geldiğinden bu yana 26 milyon 500 TL borç ödediklerini belirten Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, aynı zamanda 5.5 milyon TL'de yatırım yaptıklarını ifade etti. Özel kalemin harcamalarından kısarak, 4 milyon 100 bin TL tasarruf yaptıklarını dile getiren Topaloğlu, "Kemer'de 1 yıl sonra borç konusu konuşulmaz. 1 yıl sonra belediyenin bankadaki para konusu konuşuruz, borç konusunu konuşmayız" dedi.Demokratik Sol Partili (DSP) Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, İhlas Haber Ajansı (İHA) Antalya Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Ziyarette Bölge Müdürü Cafer Eser'le sohbet eden Topaloğlu, Kemer'in yatırımları ve yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi.Göreve geldiğinden bu yana, 8 aylık dönemde 26 milyon 500 TL borç ödediklerini belirten Topaloğlu, 5.5 milyon TL yatırım yaptıklarını söyledi."Kemer çok önemli bir yer"Yapılan çalışmaları anlatan Topaloğlu, "Atatürk Parkı'ndaki büfeleri yıktık, Kemer'in marka değerini artırmak için uğraşıyoruz. Atatürk Parkı'nın olduğu bölgeye arkadaşlarımız güzel bir proje çizdiler. Hazırlıkları yapıyorlar. Liseler Caddesi'ndeki dükkanları komple izolasyondan geçiriyoruz. Onların ihalesine çıkılıyor. Yıllardan beri her yıl 3 milyon turist ağırlayan Ayışığı yolu komple söküldü. Yağmur suyu drenaj hattı çalışmaları, aydınlatma çalışmaları ve asfalt çalışmaları devam ediyor. Sezonda Kemer'e gelen vatandaşlarımız daha değişik bir Kemer görecekler. Bunun yanı sıra yavaş yavaş kendi belediye binamızın projeleri çizilmeye başlandı. Kapalı pazaryerleri için de çizimler devam ediyor. Kemer çok önemli bir yer. Çok fazla kaçak yapı var. Arkadaşlarımız yıkımlara başladı, hala devam ediyor. Sonra Çıralı, Beldibi'ne devam ederek, daha yaşanılabilir kent ve çarpık yapılaşmayı önlemek için elimizden geleni yapacağız. Bu konuda meclis üyesi arkadaşlarımız ve çalışma arkadaşlarımız titizlikle devam ediyor" dedi.Topaloğlu, Kemer'i üst noktaya taşımak için çalışmalara devam edeceklerinin altını çizerek, "Kemer Belediyesi'nde 8 aylık dönemde, 'Ben paramı veririm, işimi görürüm' işini kaldırdık. Buna herkes inandı. Bizim yükümüz ağır" dedi.İlçede bulunan Güven Koleji'ne 300 bin TL masraf yaparak eğitim-öğretime açtıklarını ifade eden Topaloğlu, Arslancihan Ortaokulu'nu da kolejin bulunduğu noktaya taşıdıklarını söyledi. Okullar açılmadan önce anaokulundan, 8'nci sınıfa kadar eğitim gören öğrencilerin kırtasiye malzemelerini hazırlayarak, masalarına bıraktıklarını dile getiren Başkan Topaloğlu, aynı zamanda yaklaşık 600 ilköğretim öğrencisini, D-400 Karayolu'nun üstünden, altına kadar ücretsiz olarak taşıdıklarını belirtti."1 yıl sonra kasadaki parayı konuşuruz, borç konuşmayız"Topaloğlu, sözlerine şöyle devam etti: "Bin 100 tane lise öğrencisini C plakalı araçlar taşıyor, parasını biz ödüyoruz. Liseliler servis parası ödemiyor. Türkiye'de tektir bu. Mecliste Kemer'de okuyan maddi durumu iyi olmayan öğrencilere bin 300 TL eğitim yardımı verilmesi meclisten geçti. Kemer artık kendi kabuğundan çıkarak, turizm merkezi olmaya yöneldi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda 2 tane tahsis edildi. 2'sini de kurumsal firmalar aldı. Kemer için çok büyük bir artıdır. Bu bizim için ve Kemer'in geleceği için çok önemli bir konu. Çalışmalarımız devam edecek. Alt yapı çalışmalarımız hiç hız kesmeden devam ediyor. Her şey çok daha güzel olacak. Herkes bize güvenmeye ve inanmaya devam edecek. Kemer Belediyesi'nin imkanları çok fazla. Biz Göynük Belediyesi'nde bir sürü kurum yaptıktan sonra 4 milyon TL para teslim ettik, hiç kredi kullanmadan. 8 ayda 26 buçuk milyon borç ödemişim, 5 buçuk milyon yatırım yapmışım. Kasada da para var. Kemer'de 1 yıl sonra borç konusu konuşulmaz. 1 yıl sonra bankada para konusu konuşuruz, borç konusunu konuşmayız" dedi."Belediye kendi binasına kavuşacak"Önümüzdeki günlerde belediye binası inşa edeceklerini kaydeden Necati Topaloğlu, "Kemer Belediyesi'nin binası kendisinin değil. Biz orada kiracı olarak oturuyoruz. Personel sağ sola dağılmış bir şekilde. Bir bina yapacağız. Ardından Galatasaray'ın eski Başkanı Ünal Aysal'ın annesi adına bir huzurevinin çalışması yeni yılda başlayacak. Tüm projeleri çizdik. Bir mola evi yapmayı düşünüyoruz. Aileler özel çocuklarını işi varken bize teslim edecek. Önümüzdeki günlerde her şey daha güzel olacak. Her şeyi toparladık. İnanılmaz güzel bir tasarruf yapıyoruz. 8 ayda özel kalemden 4 milyon 100 bin TL tasarruf yaptık. Kemer'in para sıkıntısı olmaz" sözlerine ekledi. - ANTALYA