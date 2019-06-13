Topaloğlu madalya için umutlu

Kaynak: AA

s- Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda erkekler takım makaralı yay kategorisinde finale kalan milli sporcuları kutlayarak, "Cumartesi günü milli marşımızı hep birlikte söyleriz diye ümit ediyorum." dedi.Topaloğlu, Hollanda'nın 's-Hertogenbosch şehrinde devam eden Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda, AA muhabirine yaptığı açıklamada, milli sporcuların takımlar makaralı yay kategorisinde büyük başarıya imza attıklarını söyledi.Makaralı yay kategorisinde erkekler milli takımın altın, kadınların ise bronz madalya için mücadele vereceğini hatırlatan Topaloğlu, "55 takım arasından bu sonuca ulaşmak gerçekten çok büyük bir başarı. Onları kutluyorum. Bireysel yarışmalarda da cumartesi günü bronz madalya için yarışacak Yeşim Bostan'ı da kutluyorum. Cumartesi günü milli marşımızı hep birlikte söyleriz diye ümit ediyorum." ifadelerini kullandı.Organizasyonda, 2020 Tokyo Olimpiyatları için kota hakkını elde edemediklerini belirten Topaloğlu, "Kota hakkı için gelecek yıl Türkiye'de yapılacak Okçuluk Avrupa Şampiyonası ve Berlin'de düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda şansımız halen devam ediyor, henüz bitmedi. Diğer ülkelerle eşit derecede şansa sahibiz. Belli ki çok önemli bir mücadele halen devam ediyor. Biz de bu mücadeleden başarılı çıkmak için bundan sonra gerekli önlemleri yeniden göz geçirip takımlarımızı bu yarışmalara hazırlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.Türkiye'nin Rotterdam Başkonsolosu Aytaç Yılmaz da, maçları takip etme fırsatı bulduklarını kaydederek şöyle konuştu:"Federasyonumuzun da gayet profesyonel bir şekilde yürüttüğü organizasyon sayesinde burada okçularımız çok iyi bir yarışma çıkardı. Cumartesi günü takımlarımız finalde yarışacak. Onlara canıgönülden başarılar diliyoruz. Şu ana kadar bizi başarı ile temsil ettiler ve gayet güzel yarıştılar. Umuyorum 's-Hertogenbosch kentinden en iyi şekilde ayrılacaklar."