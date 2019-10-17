Topbaş'ın damadından kayyum şikayeti: Alzheimer hastası babama imza attırdılar

TUSKON davasında 3 yılı aşkın bir süredir tutuklu bulunan Ömer Faruk Kavurmacı, Aydınlı İnşaat Turizm San. ve Tic. A.Ş. ve AFK Gayrimenkul ve Ticari Yatırımlar San. Tic. A.Ş.'ye ait Vadi İstanbul'un hisselerinin satışının iptali istemiyle Bakırköy Asliye Ticaret Mahkemesi'ne başvurdu.

TUSKON davası nedeniyle üç yıl önce tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Kadir Topbaş'ın damadı Ömer Faruk Kavurmacı'nın ve babası Mustafa Şevki Kavurmacı'ya ait Aydınlı Grup'a mahkeme tarafından aynı yıl kayyum atandı ve şirketlerin yönetimi TMSF'ye devredildi.

Aydınlı Grup'a kayyum atanmasının ardından şirketin ortaklığı bulunduğu yatırımlarda da sıkıntı çıkmaya başladı. İstanbul'un en büyük projelerinden olan Artaş-Aydınlı-Invest-AFK Ortaklığının yürüttüğü Vadi İstanbul'da, Aydınlı Grup'un hisselerinin olması bankalar ve kamu kuruluşlarında sıkıntı yaratmaya başladı. Projenin ortakları, sözleşmesinin feshedileceği, ortaklığın sona erdirileceği, tüm ortaklığın taraflarının zarara uğrayacağı gibi gerekçelerle, Kavurmacı'dan ortaklıktaki hisselerinin devrini talep etti.

HİSSELER TUSKON ÜYESİ ÇETİNSAYA'YA DEVREDİLDİ

Kayyum heyeti de aldığı kararla 21 Ekim 2016 tarihinde Kavurmacılara ait Vadi İstanbul'daki yüzde 30'luk hissenin 22,50'sini bir başka TUSKON üyesi olan ancak hakkında dava açılmayan Süleyman Çetinsaya'nın sahibi olduğu Artaş İnşaat'a, yüzde 7,50'sini de Invest Gruba toplam 30.000,00 TL bedel ile satılmasına karar verdi.

Yine, Kavurmacılara ait AFK Gayrimenkul ve Ticari Yatırımlar San. ve Tic. A.Ş.'ye ait yüzde 10 hissenin 7,50'sini 7.500,00 TL bedelle Artaş'a yüzde 2.50'sini de 2.500,00 TL bedelle Invest Gruba satıldı.

TMSF VE KAYYUM HEYETİ İHBAR EDİLDİ

Ancak Kavurmacı, satışın usulsüz olduğunu belirterek Bakırköy Asliye Ticaret Mahkemesi'ne başvurdu. Kavurmacı'nın avukatları tarafından hazırlanan dilekçede satışı yapan TMSF ve Kavurmacılara ait Aydınlı Hazır Giyim San. Tic. A.Ş., Aydınlı İnşaat Tur. San. ve Tic. A.Ş., AFK Gayrimenkul ve Ticari Yatırımlar San. ve Tic. A.Ş'yi yöneten kayyım heyeti hakkında da ihbarda bulunuldu.

"ALZHEIMER HASTASI BABAYA HİSSE DEVİR SÖZLEŞMESİ İMZALATTILAR"

Ömer Faruk Kavurmacı'nın babası Mustafa Şevki Kavurmacı'nın alzheimer hastası olmasına rağmen devir sözleşmesine imza attırıldığını savunan avukatlar, " Müvekkil Ömer Faruk Kavurmacı'nın'nın FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında 18.08.2016 tarihinde gözaltına alınarak 08.09.2016 tarihinde tutuklanması akabinde hem kendisinin, hem de aile şirketlerinin %54 ortağı olan babası Mustafa Şevki Kavurmacı'nın şahsi malvarlıklarına tedbir konulmuştur. Müvekkil ve ailesinin içinde bulunduğu bu zor ve sancılı dönem fırsat bilinerek, Müvekkilin Alzheimer hastası, aile şirketlerinde "yönetici" sıfatı bulunmayan babası Mustafa Şevki Kavurmacı'ya bahis konusu hisse devir sözleşmeleri imzalattırılmıştır.

"HİSSE DEVİR SÖZLEŞMESİ NOTER ONAYINDAN GEÇMEMİŞTİR"

Yukarıda belirtilen Büyükçekmece 2. Noterliği'nin 21.10.2016 tarihli, 35352 yevmiye numaralı ve Büyükçekmece 2. Noterliği'nin 24.11.2016 tarihli, 39798 yevmiye numaralı sözleşmelerinin yanı sıra, yine aynı taraflar arasında aynı konuya ilişkin olarak özellikle devir bedeli konusunda oldukça farklı şartlar belirleyen ve gizlilik koşulu öngören 21.10.2016 tarihli "Hisse Devir Sözleşmesi" adı altında bir sözleşme daha imzalanmış olup, bu sözleşme noter onayından geçmemiştir. Bu noktada, taraflar arasında noter huzurunda imzalanan Büyükçekmece 2. Noterliği'nin 21.10.2016 tarihli, 35352 yevmiye numaralı ve Büyükçekmece 2. Noterliği'nin 24.11.2016 tarihli, 39798 yevmiye numaralı sözleşmelerinin muvazaalı olarak imzalandığı aşikardır."

"Tarafımızca huzurdaki davaya konu hisse devir sözleşmelerinin, OHAL döneminde çıkarılan 686 sayılı KHK ile Kayyım Heyeti'ne verilen yetkiler çerçevesinde feshedilmesi talepli, Beyoğlu 30. Noterliği'nin 18.07.2017 tarihli 09186 yevmiye numaralı ihtarnamesi keşide edilmiş ancak kayyum heyeti tarafından yaklaşık 1 sene boyunca hiçbir işlem yapılmamıştır. Bunun üzerine tarafımızca bahse konu hisse devir sözleşmelerinin 686 sayılı KHK'nın 4. maddesi uyarınca butlan olduğunun tespiti talepli bir dava açılmış olup, Bakırköy 6. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2018/528 esas sayılı dosyası kapsamında görülen dava devam etmekteyken 686 sayılı KHK'nın 4. maddesi uyarınca, TMSF Fon Kurulunun 07.06.2018 tarih ve 2018/334 sayılı kararıyla Aydınlı İnşaat Turizm San. ve Tic. A.Ş. ve AFK Gayrimenkul ve Ticari Yatırımlar San. Tic. A.Ş.'ye ait Artaş-Aydınlı-İnvest-AFK Adi Ortaklığındaki %40 oranındaki ve yine Vadistanbul AVM Hizmetleri A.Ş.'deki %22,50 oranındaki hisselerinin Artaş İnşaat San. ve Tic. A.Ş. ile İnvest EBA İnşaat Yapı A.Ş.'ye devri ile devrine ilişkin işlemlerin ve bu devir ve işlemlere dayanak olan taraflar arasında imzalanan sözleşmelerin geçersiz sayılmasına karar verilmiştir. TMSF Fon Kurulunun 07.06.2018 tarih ve 2018/334 sayılı kararı incelendiğinde, Fon tarafından; Büyükçekmece 2. Noterliği'nin 21.10.2016 tarihli, 35352 yevmiye numaralı Sözleşmesinin, Noter onayından geçmeyen gizlilik kaydı içeren 21.10.2016 tarihli Hisse Devir Sözleşmesinin, Büyükçekmece 2. Noterliği'nin 24.11.2016 tarihli, 39798 yevmiye numaralı Sözleşmesinin, geçersiz kılındığı görülecektir." iddiasında bulundu.

Avukatlar satışın iptali istemiyle dilekçede şu iddialarda bulundu:

KAYYIM VE TMSF İPTAL EDİLEN SÖZLEŞMEYE BENZER ŞARTLARLA HİSSELERİ MUVAZALI İŞLEM YAPAN ÇETİNSAYA'YA DEVRETMİŞ

"Ancak buna karşın bu defa Kayyım heyeti tarafından, 2018 yılı sonu itibariyle; Aydınlı İnşaat Turizm San. ve Tic. A.Ş. ve AFK Gayrimenkul ve Ticari Yatırımlar San. Tic. A.Ş.'ye ait Artaş-Aydınlı-İnvest-AFK Adi Ortaklığındaki %40 oranındaki ve yine Vadistanbul AVM Hizmetleri A.Ş.'deki %22,50 oranındaki hisselerinin; TMSF fon kurulunun 07.06.2018 tarih ve 2018/334 sayılı kararı ile geçersiz sayılan hisse devir sözleşmesindeki bedel ve şartlara çok yakın bedel ve şartlarda, bağımsız bölümler karşılığında satışının yapıldığını öğrenmiş bulunmaktayız.

Bunun üzerine yine tarafımızca TMSF Fon Kurulu'nun kararından sonra imzalanan huzurdaki davaya konu hisse devir sözleşmelerinin TMSF Fon Kurulu'nun 07.06.2018 tarih ve 2018/334 sayılı kararına aykırılık teşkil etmesi ve Fon Kurulu'nca iptal edilen sözleşmelerin neredeyse aynı şartlarla kabul edilmesinin hukuka aykırı olduğu iddiaları ile bahse konu sözleşmelerin feshedilmesi talepli, Beşiktaş 17. Noterliği'nin 23.01.2019 tarihli 13451 yevmiye numaralı ihtarnamesi keşide edilmiş ancak kayyum heyeti tarafından bugüne dek herhangi bir girişimde bulunulmamış olduğundan, huzurdaki davayı ikame etme gerekliliği hâsıl olmuştur.

Ömer Faruk Kavurmacı

Öte yandan, Aydınlı şirketlerine ait ortaklık hisselerinin satışı yasalara aykırıdır. 6758 Sayılı kanunun 19/3. maddesi; "(Değişik: 2/1/2017-KHK-680/81 md.; Değiştirilerek kabul: 1/2/2018-7072/79 md.) 20/7/2016 tarihli ve 2016/9064 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla ülke genelinde ilan edilen olağanüstü hal kapsamında yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnameler gereğince kapatılan ve Vakıflar Genel Müdürlüğüne veya Hazineye devredilen şirketler hariç olmak üzere; birinci ve ikinci fıkra kapsamındaki şirketler, soruşturma ve kovuşturma sonuna kadar, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun gözetiminde, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun ilişkili olduğu Bakanın atadığı yöneticiler tarafından ticari teamüllere uygun olarak ve basiretli tüccar gibi yönetilir. Bu şirketlerin yöneticileri Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun ilişkili olduğu Bakan tarafından atanır ve görevden alınır. Bu şirketlerin mali durumu, ortaklık yapısı, piyasa koşulları veya diğer sorunları nedeniyle mevcut halin sürdürülebilir olmadığının tespit edilmesi durumunda, şirketin yahut varlıklarının veya 5271 sayılı kanunun 128 inci maddesinin onuncu fıkrasında belirtilen malvarlığı değerlerinin satılmasına veya feshi ile tasfiyesine Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun ilişkili olduğu Bakan tarafından karar verilebilir. Satış ve tasfiye işlemleri ilgili şirketin yönetim kurulu veya Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından yerine getirilir. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun ilişkili olduğu Bakan onayıyla belirlenir". şeklinde düzenlenmiştir.

Ancak önemle belirtmek gerekir ki, bu şirketlerin mali durumu, ortaklık yapısı, piyasa koşulları veya diğer sorunları nedeniyle mevcut halin sürdürülebilir olmadığı yönünde bir veri ya da tespit yoktur. Kayyım tayini öncesinde de bugün itibariyle de Müvekkilin yöneticisi/hissedarı olduğu grup şirketlerinin mali yapılarının güçlü olduğu, tüm bankalarda kredibilitelerinin yüksek olduğu, sadece tekstil bölümünün cirosunun yıllık 2.000.000.000 TL (iki milyar Türk Lirası) civarında olduğu bilinmektedir. Kaldı ki, TMSF tarafından yapılan açıklamalarda ve sunulan faaliyet raporlarında, cironun ve şirketin karlılığının kayyım yönetiminde artırıldığı ifade edilmektedir. Kayyım yönetiminin beyanlarında ifade edildiği üzere Aydınlı Grup bünyesindeki şirketler, devam eden İnşaat projelerinin tamamlanması ve yeni inşaat projelerine başlanılması için yeterli mali imkâna ve kaynağa sahiptir."

ŞİRKETİ ZARARA UĞRATAN BU DEVİR İPTAL EDİLSİN TALEBİ

"Bu beyan ve verilerden anlaşılacağı üzere; "Aydınlı Grup şirketlerinin mali durumunun ya da VADİSTANBUL projesinin sürdürülebilir olmadığına dair" hiçbir veri, rapor ya da tespit yoktur. Aydınlı Grup şirketlerinin ödemelerinde hiçbir sorun yoktur. Adi ortaklığın kuruluş amacı olan VADİSTANBUL projesi tamamlanmış, bundan sonra yatırım/sermaye ihtiyacı yoktur. VADİSTANBUL Projesinden şirketin kira ve satış gelirleri ile kazanç elde edeceği zaman, hiçbir nakit ödeme alınmadan, adi ortaklık hisselerinin, projeden elde edilebilecek kârın yarısı gibi bir değere satılması 6758 Sayılı Kanun'un 19/3. maddesinde düzenlenen emredici hükme aykırı olup, bu şekilde yapılan bir devir de geçersizdir. Bilindiği üzere 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 27. maddesi ile "Kesin Hükümsüzlük" halleri düzenlenmiş olup, bu madde uyarınca;

Huzurdaki dava ile geçersizliğinin tespiti talep edilen hisse devir sözleşmeleri ile devredilen Artaş, Aydınlı, Invest, AFK Adi Ortaklığı'ndaki hisselerinin, dava süresince davalılar tarafından dava dışı 3. kişilere devredilmesi halinde, müvekkilin dava açmakla elde etmeye çalıştığı hukuki menfaatin elde edilmesi oldukça güç hale geleceğinden; öncelikle ve ivedilikle dava konusu hisselerin dava dışı 3. kişilere devrini önlemek amacıyla 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 389. ve devamı maddeleri uyarınca ihtiyati tedbir kararı verilmesine ve bu kararın davalılara derhâl bildirilmesine, Yine öncelikle Aydınlı İnşaat Tur. San. Ve Tic. A.Ş ve AFK Gayrimenkul ve Ticari Yatırımlar San. ve Tic. A.Ş Yönetim Kurullarına (Kayyım Heyetleri) ihbar edilmesine, Yapılacak yargılama sonucunda Aydınlı İnşaat Turizm San. ve Tic. A.Ş. ve AFK Gayrimenkul ve Ticari Yatırımlar San. Tic. A.Ş.'ye ait Artaş-Aydınlı-İnvest-AFK Adi Ortaklığı ve Vadistanbul AVM Hizmetleri A.Ş.'deki hisselerine dair devir sözleşmelerinin 686 sayılı KHK'nın 4. maddesi uyarınca geçersizliğinin tespitine,

Değerli Mahkemenizce bu talebimiz uygun görülmez ise, kayyım heyeti tarafından TMSF Fon Kurulu'nun 07.06.2018 tarih ve 2018/334 sayılı kararından sonra akdedilen Aydınlı İnşaat Turizm San. ve Tic. A.Ş. ve AFK Gayrimenkul ve Ticari Yatırımlar San. Tic. A.Ş.'ye ait Artaş-Aydınlı-İnvest-AFK Adi Ortaklığı ve Vadistanbul AVM Hizmetleri A.Ş.'deki hisselerine dair devir sözleşmelerinin 6758 Sayılı kanunun 19/3. maddesine aykırı bir şekilde akdedilmiş olması, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 27. maddesi uyarınca "kesin hükümsüzlük" halinin bulunması ve yine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 391/1-(b) maddesi kapsamında "anonim şirketin temel yapısına uymayan ve sermayenin korunması ilkesini gözetmeyen" ve yine TTK'nın 408/2-(f) maddesi kapsamında şirket genel kurulunun devredilemez ve vazgeçilemez yetkisi kapsamında bulunan "önemli miktarda şirket varlığının toptan satışı"na karar vermek yetkisinin şirket yönetim kurulunu teşkil eden kayyım heyeti tarafından kullanılması ve uygulanması nedeniyle TTK'nın 391/1-(d) maddesi uyarınca "diğer organların devredilemez yetkilerine giren ve bu yetkilerin devrine ilişkin" kararlar kapsamında kaldığından batıl olup butlanla malul olması nedeniyle geçersiz olduğunun tespitine, Aydınlı İnşaat Turizm San. Tic. A.Ş. ve AFK Gayrimenkul ve Ticari Yatırımlar San. ve Tic. A.Ş. unvanlı şirketlerin pay defterlerindeki ortaklık durumuna ilişkin kayıtların hisse devirlerinin geçersiz olduğuna yönelik varılacak tespit kararı sonucuna göre düzeltilmesi talep edilmektedir."