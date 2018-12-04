carmedya.com – Lamborghini Urus"un tasarımını beğeniyor musunuz? Cevabınız evet ise birde modeli Topcar yorumuyla görmenizi tavsiye ederiz.Belki bu hali ile modele hayran kalabilirsiniz. Topcar, tamamen kolları sıvayarak Lamborghini Urus"u mercek altına aldı.Karbon fiber esintileriModelde ağırlıklı olarak karbonfiber detaylar dikkat çekiyor. Ön yüzde yer alan havalandırma çıtaları, ızgara detaylarının hemen hepsi karbon kaplama ile sunuluyor. Yan bölümde çamurluk kenarları, etek detayların hepsi karbon detaylar ile süslenmiş. Otomobilde dikkat çeken bir başka detay ise 22 inç özel yapım jantlar. Çok kollu olmasının yanında siyah tonlarıyla bizi cezbediyor. Otomobili bu hale getirmenin bedeli ne? Karbonfiber seti komple 35 bin Euro"ya alabiliyorsunuz.Performans olarak da iddialıOtomobilin kalbinde 4.0 litrelik çift turbolu V8 motor yer alıyor. Bu motor 650 HP güç ve 859 Nm tork değerine sahip. 0-100 km/s hızlanmasını model 3.6 saniyede tamamlıyor. Modelin maksimum hızı ise 305 km/s.The post Topcar"dan Lamborghini Urus yorumu appeared first on Carmedya.