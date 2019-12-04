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Topçu: "Türkiye, güçlü liderliği, siyasi istikrarı, jeopolitiği ve insan potansiyeliyle bölgesinde...

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, "Türkiye, güçlü liderliği, siyasi istikrarı, tarihi backgroundu, jeopolitiği ve jeostratejik konumu ve insan potansiyeli ile bölgesinde oyun kurucu ülkeler arasındadır" dedi.

04.12.2019 17:56 | Son Güncelleme: 04.12.2019 18:05Topçu:
Başdanışmanı Yalçın Topçu, " , güçlü liderliği, siyasi istikrarı, tarihi backgroundu, jeopolitiği ve jeostratejik konumu ve insan potansiyeli ile bölgesinde oyun kurucu ülkeler arasındadır" dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Avrasya Türk Dernekleri Federasyonu heyetini ve Güvenlik Uzmanı Stratejist Abdullah Ağar'ı Külliye'deki ofisinde kabul etti. Ziyareti basın mensuplarına değerlendiren Topçu, Türkiye'nin güçlü liderliğine dikkati çekerek, "Türkiye, güçlü liderliği, siyasi istikrarı, tarihi backgroundu, jeopolitiği ve jeostratejik konumu ve insan potansiyeli ile bölgesinde oyun kurucu ülkeler arasındadır" dedi.

Türklerin tarihte büyük medeniyetler ve büyük imparatorluklar kurduğunu söyleyen Topçu, Türkiye'nin de, AB ve ABD'nin bazı tutumlarına rağmen, NATO, AB ülkeleri, ABD ve Rusya ile güçlü ilişkilerinin olduğunu söyledi.

"Türkiye, iç ve dış muarızlarına rağmen çok güçlü ve itibarlı bir ülke"

Türkiye'nin, Asya, Balkanlar, Afrika, Orta Doğu ve Latin Amerika ülkelerinde; STK'lar, iş adamları ile devlet ve millet olarak, sosyal, kültürel, insani ve ekonomik yardımlarla 'önce insan' anlayışı ile var olduğunu belirten Topçu, "Türkiye 'yerin altında' olanlar için değil, 'yerin üzerinde' olanların refahı, güvenliği ve esenliği için oralarda. Türkiye bugün geldiği noktada hamd olsun iç ve dış muarızlarına rağmen çok güçlü ve itibarlı bir ülke" şeklinde konuştu.

"Ana muhalefet temsilcilerinin sözleri, ne yazık ki küresel medyanın manşetlerini süslüyor"

Ana muhalefet partisinin siyasi söylemlerini eleştiren Topçu, "Ülkemizdeki ana muhalefet temsilcilerinin sözleri, ne yazık ki küresel medyanın manşetlerini süslüyor ve kirli kalemlere ilham olup, bizim kadim düşmanlarımızı mutlu ediyor" dedi.

Topçu, Türkiye'nin acilen ortak siyasi aklın da hem fikir olduğu gibi, yerli ve milli bir ana muhalefet anlayışına ihtiyacı olduğunu belirtti. Türkiye'nin birlik ve beraberlik içinde hedeflerine ulaşabileceğini belirten Topçu, "Siyasi istikrarımızı, birlik ve beraberliğimizi ay yıldızlı al bayrak altında tek vatan, tek devlet, tek millet, tek bayrak şuuru ile koruyor, bunun yanı sıra dünya ile 'kazan kazan' anlayışında çok yönlü ittifaklar zinciri kuruyoruz. Allah'ın izniyle Türkiye'nin 2023 hedefine ulaşarak, 2053'lere de yeni dünya düzeninin oyun kurucusu olarak girmesine hiç bir güç engel olamayacak" diye konuştu.

Topçu son olarak, "Değerli Stratejist Abdullah Ağar ve Avrasya Federasyonu'nun değerli heyetini milletin evi olan Cumhurbaşkanlığımızda ağırlamış olmaktan dolayı çok memnun olduğumu ifade ederken, tekrar milletin evine, evinize hoş geldiniz diyorum" dedi.

Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar ise, "Türkiye'nin üstleneceği rol ve ortaya koyacağı etki, radikalizmle ve radikalizmin tetiklediği tahrik ettiği, sinir uçlarını test ettiği ve yeni planlar kurduğu bir evrede islamafobi ve din savaşlarının engellenmesi, önüne geçilmesi adına son derece hayati bir değer taşır" ifadelerini kullandı.

Avrasya Türk Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı İsmail Cengiz ise, geçmiş yıllarda her yıl düzenlenen, ancak uzun zamandır yapılmayan Türk Devletleri ve Akraba Toplulukları Kurultayı'nı düzenlemek için gerekli alt yapılarının mevcut olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanımızın himayelerinde 2020 yılı içinde Türkiye'de veya KKTC'nin tanınmasını amaçlayarak KKTC'de düzenlemeyi arzu ettiklerini belirtti. - ANKARA

Cumhurbaşkanı, Türkiye, Güncel

Kaynak: İHA

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