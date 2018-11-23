Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 150 Yaşında

Bursa
'nın en köklü eğitim kurumlarından olan Tophane
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
, kuruluşunun 150. yılını kutluyor.
İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger
, lisede düzenlediği basın toplantısında, böyle bir organizasyonun yapılmasının memnuniyet verici olduğunu ifade etti.
Dülger, ülkelerin ya da şehirlerin gelişmelerine etki eden pek çok unsurun bulunduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:
"Coğrafi konum, ulaşılabilirlik, yer altı ve üstü zenginlikleri bunlardan biri ancak bunların var olabilmesi ve hayata geçirilebilmesi için olması gereken yegane unsur yetişmiş insan gücüdür. Bursa bir sanayi şehri ve bu noktada Türkiye
'ye yön veren şehirlerden bir tanesi. Bu gücü nereden aldığını anlamanın yolu belki bugün burada olmak. Bu meslek lisemiz, 150 yıllık şehre yön verici noktada olan bir kurumumuz."
93 Harbi'nde savaşa katılan askerlerin elbiselerinin dikiminin bu okulun ulusal anlamdaki ilk uygulama ve icraatı olduğunu anlatan Dülger, şöyle devam etti:
"Bu okul ülkemizin en zor zamanlarında kurulmuş, mesleki eğitimde yeniden yapılanmayı tesis eden, daha öncesinde usta çırak ilişkisi şeklinde süren Osmanlı uygulamasından 'ıslahhane' adıyla açılmasıyla birlikte yeni bir kimliğe bürünmüş, yeni bir üretim alanı ortaya çıkmış ve 150 yıllık tarihi boyunca sadece Bursa'ya yön veren değil, Türkiye'ye yön veren pek çok idareci, sanatkar ve iş adamı ortaya çıkmıştır."
"En önemli kaynağımız iş gücü"
150. Yıl Kutlama Komitesi Başkanı Vehbi Varlık ise mezun olduğu okul için bir araya geldiklerini hatırlattı. Sanayici Varlık, şunları kaydetti:
"Bu okulda okumuş, yemekhanesinden, elbisesinden, ayakkabısından yararlanmış bir öğrenci olarak Allah'a şükür o eğitim ve destekle aranızdayım. Sanayi işletmelerinde ve tüm işletmelerde iş gücü, o iş yerinin sermayesi ve teknolojisi kadar çok değerlidir. Güçlü ve üretken büyük Türkiye'yi konuşuyoruz yıllardır ve bunun için de en önemli kaynağımız iş gücü. Devletimizin 500 milyar dolarlık 2023 hedefleri var ve bu üreterek ihraç etmemiz gereken değerdir. Bunu çalışanlarla, çalışanlarla yöneticilerle el ele vererek yapacağız."
Mesleki eğitimin önemine dikkat çekmek için bir dizi etkinlik tasarladıklarını ifade eden Varlık, bu kapsamda okulda öğrencileri ve mezun iş adamlarını bir araya getireceklerini ve 2019 yılı haziran ayına kadar etkinliklerin devam edeceğini vurguladı.
Okul müdürü Yusuf Ay
da Bursa'nın eğitimdeki çınarı olan okullarından sosyal, kültürel, ekonomik ve spor alanlarında çok güçlü mezunlar verdiğini vurguladı.
Konuşmaların ardından Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müzesi gezildi.
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