Haberler » Güncel » İstanbul'da Topkapı alt geçidini su bastı - Haber

İstanbul'da Topkapı alt geçidini su bastı

İstanbul'da sabah saatlerinden bu yana etkili olan sağanak yağmur sonucu Topkapı alt geçidini su bastı. Sürücüler geçiş esnasında zor anlar yaşarken İBB'ye bağlı ekipler çalışma başlattı.

06.01.2020 12:00 | Son Güncelleme: 06.01.2020 12:10

'da rüzgar ve sağanak yağış etkili olmaya devam ediyor. Topkapı'dan gelen gelişmesine göre, alt geçidi su bastı. Araçlar geçiş esnasında zorluk yaşadı.

Topkapı alt geçidini gece başlayan ve sabah saatlerinde etkisini arttıran yağışla birlikte su bastı. Alt geçitte oluşan su birikintisi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Araçların geçişi sırasında bazı sürücülerin birikintiyi atlatabilmek amacıyla araçlarını kaldırıma çıkarttığı görüldü.

EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI

Olay yerine gelen İBB'ye bağlı ekipler suyun tahliyesi için çalışma başlattı. Araçların kontrollü şekilde alt geçitten ilerlemesi sağlanırken, trafikte yoğunluk yaşanıyor. Ekiplerin tahliye çalışmaları sürüyor.

İstanbul'da Topkapı alt geçidini su bastı

İstanbul, Sabah, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

13:56   İstanbul Boğazı'ndaki kuvvetli akıntı Rus savaş gemisini etkiledi - Haber
13:56   Nevşehir'de "Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü" kapsamında çalışma başlatıldı - Haber
13:56   Pursaklar'da "Pursaklar Yaşam Merkezi" hizmete girdi - Haber
13:56   Adıyaman'da arazi anlaşmazlığı kavgasında yaralanan kardeşlerden biri öldü - Haber
13:52   Crystal güzellik merkezi şehit çocukları yararına düzenlenen festivale katıldı - Haber
13:16   Üsküdar'da buz gibi havada denizden haç çıkardılar - Haber
12:43   Son dakika: Yargıtay, Ömer Halisdemir davasında, 18 sanığa verilen hapis cezalarını onadı - Haber
12:00   İstanbul'da Topkapı alt geçidini su bastı - Haber
11:30   Ceren Özdemir'in mezar taşına sosyal medya hesabındaki paylaşımı yazıldı - Haber
11:30   Türkiye'nin gündemine oturan kargo, sahibine teslim edildi - Haber
6.01.2020 14:02:16