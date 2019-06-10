Topkapı'da geleneksel bayramlaşma ve baklava alayı

Topkapı Sarayı'nda Osmanlı geleneği olan "Muayede (Bayramlaşma) Töreni ve Baklava Alayı" merasimi gerçekleştirildi. İstanbul
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce organize edilen geleneksel "Muayede Töreni ve Baklava Alayı" etkinliği İstanbul Valisi
Ali Yerlikaya'nın katılımıyla Topkapı Sarayı Babüssaade Kapısı merasim alanında gerçekleştirildi.
Bu sene 6'ncısı düzenlenen merasimde ilk olarak mehteran takımı mehter marşı ile Babüssüde Kapısı'na geldi. Daha sonra merasim alanına jandarma alayı giriş yaptı. Vali Yerlikaya, ilk olarak jandarma alayına, daha sonra ise davetlilere baklava ikram etti.
Daha sonra davetlilerle bayramlaşan Yerlikaya ve protokol, sıraya giren yerli-yabancı turistlerle de tokalaşarak bayramlaştı.
Vali Yerlikaya, programda yaptığı konuşmada, Babüssade Kapısı'ndan baklava ikramının Kanuni Sultan Süleyman
zamanından Yeniçeri Ocağının kapatılmasına kadar devam eden köklü bir gelenek olduğunu söyledi.
Yerlikaya, "Muayede töreni ve baklava alayı geleneğimizi canlandırıyoruz ve yaşatıyoruz. Osmanlı Devleti
zamanında bu merasim ramazan ayında Hırka-i Şerif'in ziyarete açılmasına müteakip yapılıyor. Baklavalar, buradan törenlerle, dualarla çıkıyor. Büyük bir ihtişam ve görkemle halkın arasından, selamlama yapılarak asker ocağına takdim edilmeye gidiyor. Verilmek istenen mesaj şu, Sultanımız, Padişahımız kapı kulu yani askerlerine, neferlerine sofradaki en güzel tatlı olan baklavayı ikram ediyor ve aynı şekilde halka da dağıtılıyor." ifadelerini kullandı.
Topkapı Sarayı Müzesi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Sabri
Küçükaşçı, "Bunun zamanı olarak ramazan bayramı bittikten sonra ilk mesai gününde baklava alayını görüntülü olarak sunmak ve bu arada da bütün buradaki çalışanlarımızla bayramlaşmak ve bir yandan da Osmanlı geleneğinin bir devamı olarak baklava ikramını gerçekleştirmek için bir aradayız. Bir geleneği canlandırmak bakımından önemli bir faaliyeti devam ettiriyoruz." diye konuştu.
Kaynak: AA
İstanbul
, Güncel