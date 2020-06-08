Topkapı Kütüphanesi hizmete açıldı

Fatih Belediyesince Topkapı Sosyal Tesisleri alanındaki yapı düzenlenerek Topkapı Kütüphanesi'ne dönüştürüldü.

08.06.2020 14:49 | Son Güncelleme: 08.06.2020 14:54
Fatih Belediyesince Topkapı Sosyal Tesisleri alanındaki yapı düzenlenerek Topkapı Kütüphanesi'ne dönüştürüldü.
Kütüphane açılışında konuşan Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, yaklaşık 1 yıllık süreçte Fatih'e 6 kütüphane kazandırdıklarını belirterek, Topkapı Kütüphanesi'nin iyi bir lokasyonda ve Fatih'in girişinde olduğunu söyledi.
Turan, İstanbul Tıp Fakültesi öğrencilerinin de kendilerinden bir talebi olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"Türkiye'nin en önemli üniversitelerinden birisinin hemen yan tarafında. Öğrencilerimizin de bizden talepleri vardı. İnanıyorum ki tıp fakültesindeki öğrenci arkadaşlarımız burayı kullanacaktır. Zaten statü olarak da lise son sınıfta okuyanlar ve üniversite öğrencileri buradan istifade edecekler. Bu 6.'sı, 7. kütüphanemizi de Kariye'de hazırlıyoruz, 1-1,5 ay sonra orayı açacağız. Biz Fatih kadim İstanbul olduğu için, üniversitelerimizin çoğunun burada olduğu için bu konuya özel önem veriyoruz. Öğrencilerimiz her açtığımız kütüphaneyi sağ olsunlar, dolduruyorlar. Gerektiğinde 7/24 işleyecek bir kütüphane burası."
Binanın daha önceden bir sosyal tesis olarak planlandığını ifade eden Turan, daha önemli bir ihtiyaç olduğu ve öğrencilerin talebine cevap vermesi adına Topkapı Kütüphanesine dönüştürüldüğünü dile getirdi.
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek ise İstanbul'da geçen sene eylül ayında meydana gelen depremden sonra kütüphanelerinin zarar gördüğünü vurgulayarak, "Tıp fakültesi öğrencisi demek 7/24 ders çalışan, çok ciddi emek veren öğrenci demek. Öğrencilerin bizden istedikleri kütüphaneydi. Bu anlamda biz de sayın başkanımıza bu konuyu ilettiğimizde Fatih'te birçok yerde kütüphane yapılanmasına gidildiğini söyledi. Lokasyon olarak da burası bize çok uygun olduğu için bizim ihtiyacımızı giderecek yapıyı ülkemize kazandırdı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Öğrencilerimiz adına da çok mutlu olduk." ifadelerini kullandı.
08.30 ila 24.00 arası açık
Topkapı Kütüphanesi'nden 17 yaş üstü öğrenciler, hafta içi ve cumartesi günleri 08.30 ila 24.00 saatleri arasında faydalanabilecek.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uygun olarak hizmete giren kütüphanede 78 öğrenci ağırlanabiliyor. Tam kapasiteye geçildiğinde ise 132 öğrenciye hizmet verebilecek.
Ayrıca, kütüphaneye gelen gençlere Fatih Belediyesi görevlileri tarafından çay ve çorba ikram ediliyor. Topkapı Kütüphanesi hizmete açıldı

Kaynak: AA

Etiketler: İstanbul, Fatih, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Nusret Gökçe’nin mandalar içinde verdiği poza sosyal medyada tepki yağdı Haber
Nusret Gökçe'nin mandalar içinde verdiği poza sosyal medyada tepki yağdı
Altın fiyatlarının yükselmesi nedeniyle yatırımcının gümüşe olan ilgisi arttı Haber
Altın fiyatlarının yükselmesi nedeniyle yatırımcının gümüşe olan ilgisi arttı
Eski kocasının evinde yeni kocasına yakalanan kadın öldürüldü; katil ise bilinmiyor Haber
Eski kocasının evinde yeni kocasına yakalanan kadın öldürüldü; katil ise bilinmiyor
Şeyma Subaşı’nın hesap hareketlerini paylaşan bankacının 9 yıl hapsi isteniyor Haber
Şeyma Subaşı'nın hesap hareketlerini paylaşan bankacının 9 yıl hapsi isteniyor
Sosyal medyayı ikiye bölen kare! Bazı süpermarketlerin peynir paketlerine alarm taktığı öne sürüldü Haber
Sosyal medyayı ikiye bölen kare! Bazı süpermarketlerin peynir paketlerine alarm taktığı öne sürüldü
Ali Babacan’ın yardımcısına açıkça soruldu: HDP ile ittifak yapar mısınız? Haber
Ali Babacan'ın yardımcısına açıkça soruldu: HDP ile ittifak yapar mısınız?
Son dakika: Normalleşme süreci kapsamında hastanelerde hasta ziyaretine günlük 1 kere izin verilecek Haber
Son dakika: Normalleşme süreci kapsamında hastanelerde hasta ziyaretine günlük 1 kere izin verilecek
Genelev patroniçesi Manukyan’ın dudak uçuklatan mirası, oğlu ile torununu mahkemelik etti Haber
Genelev patroniçesi Manukyan'ın dudak uçuklatan mirası, oğlu ile torununu mahkemelik etti
Haberler››Güncel››Topkapı Kütüphanesi hizmete açıldı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:53: Sakarya'dan kısa kısa - Haber 14:52: Kemer sahilinde, 'siyah kuğu' görüntülendi - Haber 14:51: HALİÇ'İ ÇÖPLÜĞÜ ÇEVİRDİLER - Haber 14:51: MSB: "Kovid-19 salgını nedeni ile ertelenen Türk Silahlı Kuvvetlerine 2019 Yılı Dış Kaynaktan... - Haber 14:49: Osmaniye'de dernekte horoz dövüştüren 33 kişiye sosyal mesafe cezası - Haber 14:26: Altın fiyatlarının yükselmesi nedeniyle yatırımcının gümüşe olan ilgisi arttı - Ekonomi 14:21: Genelev patroniçesi Manukyan'ın dudak uçuklatan mirası, oğlu ile torununu mahkemelik etti - Haberler 14:06: Çocuğuna doğum günü partisi düzenleyen annede koronavirüs tespit edilince 32 kişi karantinaya alındı - Haber 13:44: Eski kocasının evinde yeni kocasına yakalanan kadın öldürüldü; katil ise bilinmiyor - Haberler 13:11: Sosyal medyayı ikiye bölen kare! Bazı süpermarketlerin peynir paketlerine alarm taktığı öne sürüldü - Haber