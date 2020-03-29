Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Topkapı- Mescid-i Selam Tramvayı'nda yangın

Topkapı- Mescid-i Selam Tramvayı'nda yangın T4 Topkapı-Mescid-i Selam arasında sefer yapan tramvayda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

29.03.2020 01:23 | Son Güncelleme: 29.03.2020 01:25

Topkapı- Mescid-i Selam Tramvayı'nda yangın

İSTANBUL - T4 Topkapı-Mescid-i Selam arasında sefer yapan tramvayda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İçindeki yolcular yara almadan kısa sürede tahliye edilirken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, saat 00.00 sularında T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvayı hattındaki bir vagonda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, Mescid-i Selam yönüne giden tramvay Sultançiftliği durağına geldiğinde bir vagonundan bir anda dumanlar yükseldi. Yangının çıktığını fak eden görevliler, daha sonra durumu itfaiyeye bildirdi. Bunun üzerine duran tramvayda bulunan yolcular tahliye edilirken, olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, müdahale etti.

Kimsenin yaralanmadığı olayda, yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

Topkapı- Mescid-i Selam Tramvayı’nda yangın

Kaynak: İHA

Etiketler: İtfaiye, Genel

Haberin Videosu :

Topkapı- Mescid-i Selam Tramvayı'nda yangın

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› genel ››Topkapı- Mescid-i Selam Tramvayı'nda yangın - Haberler

genel Manşet

Haberler

Son Dakika genel Haberleri

01:23: Topkapı- Mescid-i Selam Tramvayı'nda yangın - Haberler 01:22: İtalya'da koronavirüsten ölenlere ilişkin rapor hazırlandı! İşte en çok görülen hastalıklar 01:22: İtalya'da koronavirüsten ölenlere ilişkin rapor hazırlandı! İşte en çok görülen hastalıklar - Haberler 01:14: Covid-19: ABD'de pozitif sonucu 5 dakikada gösteren test için izin çıktı - Haberler 01:14: İtalya'da Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 10 bini aştı - Haberler 01:14: İspanyol Prenses Maria Teresa dünyada Covid-19'a yenik düşen ilk kraliyet ailesi mensubu oldu - Haberler 00:48: Almanya eyalet bakanı Thomas Schaefer intihar etti - Haberler 00:33: ABD'li doktorlar, koronavirüsün yeni bir belirtisini daha tespit etti 00:33: ABD'li doktorlar, koronavirüsün yeni bir belirtisini daha tespit etti - Haberler 00:12: Gaziantep Valiliği "Koronavirüs hastaları için toplu mezar kazıldı" iddialarını yalanladı - Haberler 23:19: Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Halkımıza teşekkür ederim, çok iyi başladık - Haberler