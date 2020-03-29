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Topkapı- Mescid-i Selam Tramvayı'nda yangın

T4 Topkapı-Mescid-i Selam arasında sefer yapan tramvayda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

29.03.2020 09:05 | Son Güncelleme: 29.03.2020 09:06
T4 Topkapı-Mescid-i Selam arasında sefer yapan tramvayda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İçindeki yolcular yara almadan kısa sürede tahliye edilirken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Olay, saat 00.00 sularında T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvayı hattındaki bir vagonda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, Mescid-i Selam yönüne giden tramvay Sultançiftliği durağına geldiğinde bir vagonundan bir anda dumanlar yükseldi. Yangının çıktığını fak eden görevliler, daha sonra durumu itfaiyeye bildirdi. Bunun üzerine duran tramvayda bulunan yolcular tahliye edilirken, olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, müdahale etti.
Kimsenin yaralanmadığı olayda, yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.
(Medeni Topaloğlu/İHA) Topkapı- Mescid-i Selam Tramvayı’nda yangın

Kaynak: İHA

Etiketler: İtfaiye, Güncel

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Topkapı- Mescid-i Selam Tramvayı'nda yangın

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