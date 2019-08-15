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TOPKAPI PAZARTEKKE'DE KAZA: 1'İ ÇOCUK 7 YARALI (2)

Soner HASIRCIOĞLU / İstanbul DHA Topkapı Pazartekke tramvay durağında bir polis minibüs ve otomobil çarpıştı.

15.08.2019 21:57 TOPKAPI PAZARTEKKE'DE KAZA: 1'İ ÇOCUK 7 YARALI (2)

Soner HASIRCIOĞLU/ İstanbul DHA
Topkapı Pazartekke tramvay durağında bir polis minibüs ve otomobil çarpıştı. Kaza da ilk belirlemelere göre 1'i çocuk, 1'i polis 7 kişi hafif yaralandı. Yaralılardan birinin de polis olduğu öğrenildi. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı. Tramvay seferleri her iki yönde de kontrollü olarak yapılıyor. Polis ekiplerinin olay yerinde incelemesi sürüyor.

Görüntü Dökümü:
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Olay yerinden görüntüler



Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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