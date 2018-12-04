Merhaba Arkadaşlar! İnsanların yanına gidip onlara bir yarışma programından geldiğimi söyleyip, benden daha çok top sektirirlerse 100 TL vereceğimi söylüyorum ama onlar benim çok iyi bir futbolcu olduğumu bilmiyorlar! Devamı çok efsane! : D Videoyu beğenmeyi unutmayın ve sizce başka nasıl troller yapayım videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz! HALA DA KANALA ABONE DEĞİLSENİZ ABONE OLUN! SİZİ ÇOK SEVİYORUM TROLL AİLEM! YEEĞĞĞSSS! : )
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04 Aralık 2018 Salı 16:05