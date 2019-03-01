Kaynak: Youtube

Merhaba Arkadaşlar! Bugün çok istediğiniz Topla Tuzak Kurup Trolledim videosunun 2.si geldi! 1.cisi 1 Milyon 600 Bin izlenince benden 2.cisini çekmem için yoğun bir istekte bulundunuz! Ben de her zaman olduğu gibi sizi kırmadım ve 2.cisini çektim! Çok çok efsane oldu, benim bu kadar sektirebileceğimi hiç düşünmediler! Videoyu beğenmeyi unutmayın ve sizce başka nasıl troller yapayım videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz! HALA DA KANALA ABONE DEĞİLSENİZ ABONE OLUN! SİZİ ÇOK SEVİYORUM TROLL AİLEM! YEEĞĞĞSSS! : )