13.06.2019 17:01
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Topladığı çöpler müzisyenlere dönüştü

Topladığı çöpler müzisyenlere dönüştü

İrlanda'nın Leinster ilinde bulunan Westmeath Kontluğu'dan yaşayan bir sanatçı çevre kirliliğine dikkat çekmek için topladığı çöpleri müzisyenlere dönüştürdü.

İrlanda'nın Leinster ilinde bulunan Westmeath Kontluğu'dan yaşayan bir sanatçı çevre kirliliğine dikkat çekmek için topladığı çöpleri müzisyenlere dönüştürdü. İrlandalı artist Mishel Griffiths yaşadığı Westmeath Kontluğu'nda yol kenarından topladığı çöpleri müzisyenlere dönüştürdü. Griffiths, 6 saat boyunca yol kenarlarında biriken çöpleri toplayarak çoğunluğu plastik atıklardan oluşan 11 kutu çöp biriktirdi. Çoğunluğu plastik şişeler, teneke kutular, eldivenler, sigara paketleri ve kahve fincanlarından oluşan çöpler müzisyenlere dönüştü. Griffiths, yaşadığı bölgede oluşan çevre kirliliğine dikkat çekmek ve bölgede yaşayan halka farkındalık oluşturmak için böyle bir şey yaptığını belirterek, "Umarım, insanların attığı çöp miktarlarını düşünmelerini sağlarım. Muhtemelen biz, komşularımız, akrabalarımız ve arkadaşlarımız atıyor. Bu herkesin sorumluluğudur. Kendimize sorular sormamız, oluşturduğumuz dünyaya, tükettiğimiz eşyalara ve dünya ile ilişkimize bakmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.
(İHA)
Kaynak: İHA
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