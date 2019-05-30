Topladığı kapaklarla felçli dedesine tekerlekli sandalye aldı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 3. sınıf öğrencisi Efe Yağız Buğa, topladığı mavi kapaklarla Erzurum'da yaşayan dedesine tekerlekli sandalye aldı.

Darıca Kemal Ali Gül İlkokulunda düzenlenen törende, en fazla kapak toplayan öğrenciler ödüllendirildi.

Efe Yağız Buğa da törende dernek yöneticilerine topladığı kapaklarla felç geçirmesi nedeniyle belden aşağısı tutmayan dedesine tekerlekli sandalye almak istediğini iletti. Dernek Başkanı Kudret Sekban da öğrencinin duyarlı davranışına kayıtsız kalmayarak, kendisinin bu isteğini yerine getireceğini söyledi. Efe Yağız Buğa, topladığı plastik kapaklarla birlikte Darıca Yaşlılarla Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği'ne gitti. Dernek yöneticilerine topladığı kapakları teslim eden Buğa'ya tekerlekli sandalyesi verildi.

Plastik kapakları Erzincan'da felçli olması nedeniyle yatağa bağımlı olan dedesi için topladığını dile getiren Buğa, "Kapak toplamaya ilkokul birinci sınıfta başladım, bugüne kadar toplamaya devam ettim. Dedem engelli olduğu için yürüyemiyor artık tekerlekli sandalye sayesinde evden dışarı çıkabilecek. Bundan dolayı çok sevinçliyim. Bayramda ziyaretine giderken tekerlekli sandalyeyi de götüreceğiz. Bana imkanı sağlayan dernek yöneticilerine çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA