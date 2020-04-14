Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Topladıkları köpekleri, ormanlık alana bırakarak ölüme terk ettiler

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde ormanlık alana bırakılarak ölümü terk edilen köpeklere jandarma ve köylüler sahip çıktı.

14.04.2020 15:05 | Son Güncelleme: 14.04.2020 15:06
Topladıkları köpekleri, ormanlık alana bırakarak ölüme terk ettiler
Kastamonu 'nun Azdavay ilçesinde ormanlık alana bırakılarak ölümü terk edilen köpeklere jandarma ve köylüler sahip çıktı. Köylülerin ve jandarmanın beslediği köpekler, belediye ekiplerince ormanlık alandan toplanarak geçici bakım evine alındı.

Kastamonu'nun Azdavay ilçesine bağlı Göktaş Köyü Mevkisinde ormanlık alana başıboş köpekler bırakıldı. Cide ilçesinde tacirlik yapan bir şahıs tarafından bırakıldığı iddia edilen başıboş köpekleri çevrede ikamet eden köylüler fark etti. Ormanlık alanda gezen ve yiyecek bulmak için köylere kadar inen köpeklere, jandarma ekipleri ve köylüler yiyecek vererek besledi.

Köylülerin şikayeti üzerine inceleme başlatan Azdavay İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, köpekleri ormanlık alana bıraktığı iddia edilen şahsı takibe aldı. Jandarma ekipleri, bir benzinlik istasyonunda duran şahsın kullandığı kamyonetin plakasını ve aracı kullananın kimliğini belirledi. Bunun üzerine köpekleri ormanlık alana bıraktığı iddia edilen şahıs, jandarma ekiplerince gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Yaşanan olayın ardından Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz'in talimatıyla Doğa Koruma ve Milli Park Müdürlüğüne bağlı ekipler, Azdavay ilçesine giderek ormanlık alanda başıboş gezen 17 adet köpeği yakaladı. Doğa Koruma ve Milli Park Müdürlüğüne bağlı ekiplere, Şenpazar Belediyesi ve Cide Belediyesi ekipleri de destek verdi. Yakalanan 17 adet köpek, Cide ve Şenpazar Belediyeleri tarafından geçici bakım evine getirilerek gerekli tedavi ve bakımları yapıldıktan sonra doğal yaşam alanına tekrar bırakılacağı öğrenildi.

"Köyümüze iki farklı zamanda 50 adet köpek bırakıldığını düşünüyoruz"

Azdavay ilçesine bağlı Alı Köyü Muhtarı Selahattin Oturak, farklı zamanlarda köylerine 50 adet köpek bırakıldığını düşündüklerini belirterek, "21 Mart'ta köyümüzde bir kamyonet görüldü. Aynı kamyonet 31 Mart'ta da geldi. Bu sefer köpekleri bırakırken kamyoneti gördük. Bunun üzerine kamyoneti takip ettim ve Şenpazar'da benzinlikte yakaladım. Kamyonetin yanına kadar giderek şoföre nerelisin diye sordum. Şoför, ben Cideliyim dedi ve tacirlik yaptığını söyledi. Bende köpekleri Cide'den kamyonete doldurup buralara bırakıyorsun, senin hakkında şikayetçi olacağım dedim. Bana daha sonra Cide Belediyesinde çalıştığını söyledi. Kamyonette şahsın kendisine aitmiş" dedi.

Köpekleri bırakan şahıstan şikayetçi olduklarını söyleyen Alı Köyü Muhtarı Selahattin Oturak, "Sağ olsun jandarma ekipleri de bizlere bu süreçte çok yardımcı oldu. Konu hakkında Azdavay Savcılığı soruşturma açtı. Jandarmamızın girişimleri sonucunda köpekler, Şenpazar ve Cide Belediyelerince ormanlık alandan toplanarak geçici bakım evine alındı. İnşallah bir daha böyle bir olay yaşamayız" diye konuştu.

Köylerine 50'den fazla köpeğin bırakıldığını düşündüklerini anlatan Oturak, "50'den fazla köpek, köylerimize bırakıldı. Köylerimiz, bu yüzden başıboş köpeklerle doldu. Köpekler aç kalmış ve zayıflamış, her yerde yiyecek arıyorlar. Bizlere, ailemize, çocuklarımıza saldırmalarından korkuyoruz. Biz elimizden geldiğince, imkanlar ölçüsünde bu köpekleri besledik, yem verdik" şeklinde konuştu. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Etiketler: Kastamonu, Jandarma, Azdavay, 3. Sayfa
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Karantinadaki Aynur’dan ilginç paylaşım: Sütyenlerim beni öldü sanıyor Haberler
Karantinadaki Aynur'dan ilginç paylaşım: Sütyenlerim beni öldü sanıyor
Buz pistini ateşe veren iş adamından İmamoğlu ve Kaftancıoğlu isyanı Haberler
Buz pistini ateşe veren iş adamından İmamoğlu ve Kaftancıoğlu isyanı
İmamoğlu, 2 İETT ustasının başarısına duyarsız kalmadı: 3 maaş ikramiye verelim Haberler
İmamoğlu, 2 İETT ustasının başarısına duyarsız kalmadı: 3 maaş ikramiye verelim
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan’ın ağzından çıkan tek söz, Soylu’yu kararından döndürdü Haberler
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan'ın ağzından çıkan tek söz, Soylu'yu kararından döndürdü
’Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı’ Haberler
"Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı"
TOKİ, sosyal medyayı ayağa kaldıran Salda Gölü girişimini affetmedi Haberler
TOKİ, sosyal medyayı ayağa kaldıran Salda Gölü girişimini affetmedi
Yarın başlıyor! Zincir marketlerde somon ve alabalık maliyetine satılacak Haberler
Yarın başlıyor! Zincir marketlerde somon ve alabalık maliyetine satılacak
Brezilya’daki doğum günü partisi, korona faciasına dönüştü Haberler
Brezilya'daki doğum günü partisi, korona faciasına dönüştü
Haberler ›› 3. Sayfa ››Topladıkları köpekleri, ormanlık alana bırakarak ölüme terk ettiler - Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

15:56: Bahçeli'den, Haydar Baş için taziye mesajı - Haberler 15:55: İhtiyaç sahibi 345 haneye yemek servisi sürüyor - Haberler 15:53: Fallout 76'nın Wastelanders Güncellemesinin Detayları Paylaşıldı - Haberler 15:53: Milli Teknoloji Hamlesi Müdürlüğü Kuruldu! İşte Detaylar Açıklaması - Haberler 15:53: Prof. Dr. Çalış, Aşı Çalışmalarında Yeni Bir Gelişme Yaşandığını Duyurdu - Haberler 14:56: Maganda kurşunuyla vurulduğunu iddia eden şahsın, alkol alıp kendisini vurduğu ortaya çıktı - Haberler 13:01: Eşini öldüren adam, cinayete koronavirüs süsü vermeye çalışınca yakayı ele verdi 12:24: Şarkıcı Aynur Aydın'dan dikkat çeken paylaşım: Sütyenlerim beni öldü sanıyor