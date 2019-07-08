08.07.2019 16:31
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Topladıkları oyuncaklarla köy çocuklarının yüzünü güldürdüler

Topladıkları oyuncaklarla köy çocuklarının yüzünü güldürdüler

Batman'da bir grup gönüllü genç, köy çocuklarına çeşitli oyuncaklar hediye ederek, yüzleri güldürdüler.

Batman'da bir grup gönüllü genç, köy çocuklarına çeşitli oyuncaklar hediye ederek, yüzleri güldürdüler.
Gönüllü gençler, "Oyuncaksız köy kalmasın" sloganıyla başlattıkları proje ile Beşiri ilçesinin Esence köyünü ziyaret etti.
Gençler ziyarette köy çocuklarına oyuncak armağan etti.
Gençler adına konuşan Aysun Benici, öğrencilerin yüzlerinde mutluluk ve tebessüm görmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Yarınların umudu çocukları mutlu etmenin en büyük amaçları olduğunu dile getiren Benici, bu etkinliğin süreceğini kaydetti.
Gençlerden Esma Şanlı, oyuncak hediye edilen çocukların büyük mutluluk yaşadığını belirtti.
Çocuklardan Sait Tarhan, daha önce oyuncak bir arabasının olmadığını anlatarak, "Köyümüze gelen abla ve ağabeyler bize oyuncak hediye etti. Hepsine teşekkür ederim." dedi.
Bayram Elbir de oyuncağının kırık olduğunu, bu nedenle onunla oynayamadığını anlatarak, "Bugün yeni bir oyuncağa sahip olduğum için mutluyum. Herkese teşekkür ederim." diye konuştu.
Kaynak: AA
Batman, Beşiri, Genç, Güncel

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