08.07.2019 17:31
Haberler» Güncel» Haber

Topladıkları oyuncaklarla köy çocuklarının yüzünü güldürdüler

Batman'da bir grup gönüllü genç, köy çocuklarına çeşitli oyuncaklar hediye ederek, yüzleri güldürdüler.

Batman'da bir grup gönüllü genç, köy çocuklarına çeşitli oyuncaklar hediye ederek, yüzleri güldürdüler.
Gönüllü gençler, "Oyuncaksız köy kalmasın" sloganıyla başlattıkları proje ile Beşiri ilçesinin Esence köyünü ziyaret etti.
Gençler ziyarette köy çocuklarına oyuncak armağan etti.
Gençler adına konuşan Aysun Benici, öğrencilerin yüzlerinde mutluluk ve tebessüm görmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Yarınların umudu çocukları mutlu etmenin en büyük amaçları olduğunu dile getiren Benici, bu etkinliğin süreceğini kaydetti.
Gençlerden Esma Şanlı, oyuncak hediye edilen çocukların büyük mutluluk yaşadığını belirtti.
Çocuklardan Sait Tarhan, daha önce oyuncak bir arabasının olmadığını anlatarak, "Köyümüze gelen abla ve ağabeyler bize oyuncak hediye etti. Hepsine teşekkür ederim." dedi.
Bayram Elbir de oyuncağının kırık olduğunu, bu nedenle onunla oynayamadığını anlatarak, "Bugün yeni bir oyuncağa sahip olduğum için mutluyum. Herkese teşekkür ederim." diye konuştu. Topladıkları oyuncaklarla köy çocuklarının yüzünü güldürdüler
Kaynak: AA
Batman, Beşiri, Genç, Güncel

Son Dakika Haberleri
19:18   SPOR Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarına başladı
19:17   Sivas Canlı Hayvan Pazarı ve Ot Borsası Yapım ve İşletme Protokolü
19:15   4 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı
19:15   DHA DIŞ - Erdoğan, Bosna'da 'Barış Gücü'nde görevli Türk askerleri ziyaret etti
19:15   Kartepe yolunda araç şarampole yuvarlandı: 5 yaralı
19:15   Pendik'te hamile kadına ve eşine dehşeti yaşatan şahıslar cezaevine gönderildi
19:15   Mersin'de yamaçta mahsur kalan keçiler kurtarıldı