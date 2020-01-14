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Toplam ciro Kasım'da yıllık yüzde 14,8 arttı

Toplam ciro 2019 Kasım döneminde yıllık yüzde 14,8 arttı.

14.01.2020 10:25 | Son Güncelleme: 14.01.2020 10:25Toplam ciro Kasım'da yıllık yüzde 14,8 arttı
Toplam ciro 2019 Kasım döneminde yıllık yüzde 14,8 arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 Kasım dönemi ciro endekslerini açıkladı. Buna göre; sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2015=100), 2019 yılı Kasım ayında yıllık yüzde 14,8 arttı. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; sanayi sektörü ciro endeksi 2019 yılı Kasım ayında yıllık yüzde 10,1, inşaat ciro endeksi yüzde 2,6, ticaret ciro endeksi yüzde 20,1 ve hizmet ciro endeksi yüzde 14,9 arttı.
TOPLAM CİRO AYLIK YÜZDE 0,3 ARTTI
Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2015=100), 2019 yılı Kasım ayında aylık yüzde 0,3 arttı. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; sanayi sektörü ciro endeksi, 2019 yılı Kasım ayında aylık yüzde 0,2 azalırken, inşaat ciro endeksi yüzde 4,5, ticaret ciro endeksi yüzde 0,2 ve hizmet ciro endeksi yüzde 0,2 arttı.
(İHA)

Türkiye İstatistik Kurumu, Güncel

Kaynak: İHA

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