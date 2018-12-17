Toplam Ciro Yüzde 26 Arttı

Ciro endeksi, 2018 yılı Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26 arttı. Türkiye İstatistik Kurumu
(TÜİK
), 2018 yılı Ekim ayı Ciro Endeksleri verisini açıkladı. Buna göre, sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında takvim etkilerinden arındırılmış ciro endeksi, 2018 yılı Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış toplam ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 2,4 azaldı.
Sanayi sektöründe ciro yüzde 38,2 arttı
Takvim etkilerinden arındırılmış sanayi ciro endeksi, 2018 yılı Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38,2 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 3,9 azaldı.
İnşaat sektöründe ciro yüzde 23,5 arttı
Takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksi, 2018 yılı Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,5 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 4,9 arttı.
Ticaret sektöründe ciro yüzde 16,3 arttı
Takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ciro endeksi, 2018 yılı Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,3 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 4 azaldı.
Hizmet sektöründe ciro yüzde 34,1 arttı
Takvim etkilerinden arındırılmış hizmet ciro endeksi, 2018 yılı Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34,1 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış hizmet ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 1,7 arttı. - İSTANBUL
17 Aralık 2018 Pazartesi 10:20