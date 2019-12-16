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Toplam ciro yüzde 9 arttı

Ciro endeksleri, Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9 arttı.

16.12.2019 10:12 | Son Güncelleme: 16.12.2019 10:17Toplam ciro yüzde 9 arttı
Ciro endeksleri, Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı Ekim ayı Ciro Endeksleri verisini açıkladı. Buna göre, sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında takvim etkilerinden arındırılmış ciro endeksi, 2019 yılı Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış toplam ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 0,5 arttı.

Sanayi sektöründe ciro yüzde 2,9 arttı

Takvim etkilerinden arındırılmış sanayi ciro endeksi, 2019 yılı Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,9 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 0,5 arttı.

İnşaat sektöründe ciro yüzde 19 azaldı

Takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksi, 2019 yılı Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19 azaldı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 0,2 azaldı.

Ticaret sektöründe ciro yüzde 17,7 arttı

Takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ciro endeksi, 2019 yılı Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,7 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 0,2 azaldı.

Hizmet sektöründe ciro yüzde 12,2 arttı

Takvim etkilerinden arındırılmış hizmet ciro endeksi, 2019 yılı Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,2 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış hizmet ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 2,9 arttı. - İSTANBUL

Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

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