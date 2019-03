Toplam Değeri 51 TL Olan, Kısa Süreliğine Ücretsiz 6 İos Uygulama

Kaynak: WebTekno

Apple'ın uygulama mağazsı App Store'da her hafta farklı kategorilerden çeşit çeşit uygulamalar kısa bir süreliğine ücretsiz oluyor. Bu süre içerisinde ücretsiz olan uygulamaları indiren kullanıcılar ise o uygulamalara ömür boyu sahip oluyorlar. Bu yazımızda iOS kullanıcıları için ücretsiz olan 6 uygulamayı sizler için derledik.6. Filter CandyÜst düzey yeteneklere sahip bir fotoğraf düzenleme uygulaması olan Filter Candy sayesinde fotoğraflarınızı yüzlerce çeşit filtre seçeneğiyle düzenleyebilir ve en mükemmel fotoğrafı yakalayabilirsiniz. Normal satış fiyatı 0,99 dolar olan bu uygulama kısa süreliğine ücretsiz olarak markette bulunuyor.5. cRate ProPara birimlerini dönüştürmek için kullanabileceğiniz oldukça basit bir arayüze sahip olan cRate Pro ile işlerinizi hızla halledebilir ve gereken bilgiye en kısa sürede ulaşabilirsiniz. Normal satış fiyatı 0,99 dolar olan bu uygulama kısa süreliğine ücretsiz olarak markette bulunuyor.4. You Record 2iOS işletim sisteminde bulunan Sesli Notlar'dan çok daha fazla işleve sahip olan You Record 2 ile kaydettiğiniz ses dosyası üzerinde -kesme, kopyalama, birleştirme, hassas ayarlama ve dahası gibi- onlarca şekilde düzenleme yapabilirsiniz. Normal satış fiyatı 1,99 dolar olan bu uygulama kısa süreliğine ücretsiz olarak markette bulunuyor.3. Merge VideosTam anlamıyla bir video birleştirme uygulaması olan Merge Videos, sosyal medyayı yoğun olarak kullanan kullanıcılar için birebir. 15 saniyelik Hikayeler'inizi birleştirme konusunda üstüne tanımayan Merge Videos, App Store üzerinde normal satış fiyatı olan 0,99 dolar yerine kısa süreliğine ücretsiz olarak bulunuyor.2. Phone DriveiOS cihazınızı kablosuz bir depolama birimi olarak kullanmak Phone Drive ile mümkün oluyor. Fotoğraflarınıza, videolarınıza ve belgelerinize başka bir platform üzerinden Phone Drive sayesinde kolaylıkla erişebilir ve bu dosyaları kullanabilirsiniz. Normal satış fiyatı 0,99 dolar olan bu uygulama kısa süreliğine ücretsiz olarak markette bulunuyor.1. Background Color40'tan fazla tarzda ve sonsuz renk seçeneğiyle arka plan (duvar kağıdı) oluşturabileceğiniz Background Color, ana ekranınıza içinde bulunduğunuz ayın ve bir sonraki ayın takvimini de eklemenize izin vererek hayatınızı kolaylaştırıyor. Normal satış fiyatı 2,99 dolar olan bu uygulama kısa süreliğine ücretsiz olarak markette bulunuyor.Apple, iOS işletim sisteminin uygulama mağazası App Store'da kısa süreliğine ücretsiz hâle gelen uygulamalardan istediğinizi indirebilir ve dilediğiniz süre boyunca kullanarak hayatınızı kolaylaştırabilirsiniz.