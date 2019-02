Toplam Fiyatı 79 TL Olan, Kısa Süreliğine Ücretsiz 6 Android Oyun

Kaynak: WebTekno

Android cihazınızda oynayacak oyunlar arıyorsanız, Play Store'da zaman zaman gerçekleştirilen indirimler ve kısa süreliğine ücretsiz hale gelen oyunlar bu arayışlarınıza cevap olabilir. Bugün itibariyle indirime giren farklı türlerdeki oyunların indirim süreleri değişmekte dolayısıyla beğendiğiniz oyunu indirmek için elinizi çabuk tutmanız gerekebilir.ReedNormal fiyatı: 12,99 TLEğer ki size nostalji duygusunu yaşatacak bir platform oyunu arıyorsanız Reed sizi tatmin edecektir. Oyunda süper bilgisayar tarafından yaratılmış küçük bir yaratığa hayat veriyorsunuz. Oyundaki amacınız ise tek hayatta kalma umudunuz olan ve sizi yaratan kişinin kaybettiği sihirli küpleri tekrar bir araya getirmek. Platform türündeki oyunları sevenlerin kesinlikle denemesi gereken oyunun bazı seviyeleri oldukça zorlayıcı olabiliyor.CELL 13Normal fiyatı: 1,99 TLİndirimli fiyatı: ÜcretsizCELL 13, 13 farklı seviyedeki 65'ten fazla bulmacayı çözmeye çalıştığınız bir bulmaca oyunu. Portal 2'yi oynayıp sevdiyseniz bu oyuna da bir şans vermeniz gerekebilir. Bulmacaları çözmek için oyunda bulunan tüm nesneleri kullanmanız gerekmeyebiliyor, dolayısıyla sonuca ulaşmak için yaratıcılığınızı ve pratik zekanızı kullanmanız gerekecek.Orbt XLNormal fiyatı: 4,69 TLOrbt XL, sonsuz ve yüksek tempolu, hayatta kaldığınız süre boyunca daha da zorlayıcı bir hale gelen 'arcade' oyunu. Oyunda kara deliğin yörüngesindeki bir gezegeni oynuyorsunuz. Oyundaki hedefiniz ise bir yandan engelleri aşmaya çalışırken bir yandan da yörüngede kalmaya çalışmak. Kara deliğe yaklaştığınızda, sizi içine çekiyor ve yok oluyorsunuz.Timing HeroNormal fiyatı: 21,99 TLMike Tyson's Punch-Out ve Pokemon benzeri bir rol yapma oyunun karşımı olan bu 8 bit'lik oyun oldukça basit bir oynanışa sahip. Karakterinizin sınıfını seçiyorsunuz, ardından arenalara atılarak düşmanlarınızı yok etmeye çalışıyorsunuz. Öldürdüğünüz her düşmandan sonra oyun biraz daha zorlaşıyor ve her 10 seviyeden sonra 'boss' olarak tabir edilen asıl düşmanlarla kapışıyorsunuz.Lonely Hacker (Yalnız Hacker)Normal fiyatı: 18,99 TLHacker olmanın nasıl bir his olduğunu birazcık da olsa anlamak istiyorsanız bu oyuna bir şans verebilirsiniz. Lonely Hacker, açık dünya indie hacking simülasyonu türünde bir oyun. İnternet hızları ve güvenlik seviyelerine göre sıralanan ülkeler arasından istediğinizi seçerek oyuna başlıyorsunuz.Oyun hâlâ geliştirme aşamasında ancak oyunun yaratıcıları sık sık güncellemeler yaparak yeni içerikler üretiyor. Ayrıca oyun içi satın alma gibi mekanizmalar da bulunmuyor, dolayısıyla oyun keyfinizi bölünmeden yaşayabilirsiniz.The Hunt for the Lost Treasure (Kayıp Hazine'nin İzinde)Normal fiyatı: 18,99 TLThe Hunt for the Lost Treasure, macera bulmaca oyunu olarak tanımlanabilir. Korsanların sakladığı hazineleri bulmaya çalışırken bir yandan da maceranız boyunca birçok farklı adayı geziyorsunuz. Bulmacaları çözebilmek için etrafınızda dolaşmanız ve ipuçlarını bulmanız gerekiyor.