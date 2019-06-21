Toplam taşıt-kilometre 2017'de yıllık yüzde 8.3 arttı

Kaynak: DHA

– Türkiye genelinde trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarının geçtiği yol uzunluğu, 2017'de yıllık yüzde 8.3 artışla 304 milyar 207 milyon kilometreye yükseldi.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2017'de motorlu kara taşıtlarının geçtiği yol uzunluğu 304 milyar 207 milyon kilometre olarak hesaplanırken, söz konusu rakamın yüzde 51.9'unu otomobiller, yüzde 22.3'ünü kamyonetler, yüzde 13.8'ini kamyonlar, yüzde 4.4'ünü minibüsler, yüzde 3.9'unu motosikletler ve yüzde 3.7'sini otobüslerin geçtiği yollar oluşturdu.Türkiye'de 2017 yılında trafiğe kayıtlı toplam motorlu kara taşıtları sayısı geçen yıla göre yüzde 5.4 artarken, araçların geçtikleri toplam yol uzunlukları yüzde de 8.3 yükseldi.Taşıt sayısı;otomobillerde yüzde 6.3,minibüslerde yüzde 3.2,otobüslerde yüzde 0.7,kamyonetlerde yüzde 5.8,kamyonlarda yüzde 1.6motosikletlerde yüzde 3.3 artarken,bu araçların geçtikleri yol uzunlukları, aynı taşıt cinsleri için sırasıyla yüzde 6.3, yüzde 10.1, yüzde 13.5, yüzde 10.6, yüzde 11.4 ve yüzde 4.7 arttı.Taşıtların bir yılda geçtikleri ortalama yol uzunlukları 2017 yılında sırasıyla;otobüslerin 50 bin 141,kamyonların 50 bin 114,minibüslerin 28 bin 172,kamyonetlerin 18 bin 659,otomobillerin 13 bin 107motosikletlerin 3 bin 817 kilometreyi bulduğu hesaplandı. (Tablo ve Grafik)- İstanbul