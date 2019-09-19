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Toplamda 24 kulüp kıyasıya yarıştı

Şehitkamil Belediye Spor Kulübü U-15 Bayan Sutopu Takımı, U-15 Bayanlar Sutopu Federasyon Kupası müsabakaları sonucunda C Grubu 1.'si olarak U-15 Bayanlar 2. Lig'e yükseldi.

19.09.2019 13:17Toplamda 24 kulüp kıyasıya yarıştı
Şehitkamil Belediye Spor Kulübü U-15 Bayan Sutopu Takımı, U-15 Bayanlar Sutopu Federasyon Kupası müsabakaları sonucunda C Grubu 1.'si olarak U-15 Bayanlar 2. Lig'e yükseldi.

Türkiye Sutopu Federasyonu planlı faaliyet programında yer alan U-15 Bayanlar Sutopu Federasyon Kupası müsabakaları 12-14 Eylül 2019 tarihleri arasında Adana Çukurova Üniversitesi Kapalı Yüzme Havuzunda gerçekleştirildi. Toplamda 24 kulübün mücadele ettiği müsabakalar sonucu başarılı bir performans ortaya koyan Şehitkamil Belediye Spor Kulübü U-15 Bayan Sutopu Takımı, C Grubu 1.'si olarak U-15 Bayanlar 2. Lig'e yükselme başarısı gösterdi.

"Başarılar motivasyon kaynağımız oluyor"

Elde edilen başarılı sonuca ilişkin değerlendirmede bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil Belediye Spor Kulübü U-15 Bayan Sutopu Takımı'nı tebrik etti. Elde edilen başarılı sonuçların kendilerini çok mutlu ve memnun ettiğini dile getiren Başkan Rıdvan Fadıloğlu, şunları söyledi:

"Alleben Yüzme Havuzlarından yetişen sporcularımızdan oluşan Şehitkamil Belediye Spor Kulübü U-15 Bayan Sutopu Takımı, önemli bir sonuç elde ederek üst lige yükselme başarısı gösterdi. Bu tür başarılı sonuçlar, her zaman bizi çok mutlu ve memnun ediyor. Başarılar, yaptığımız ve yapacağımız işlerde en büyük motivasyon kaynağımız oluyor. Adana ilinde düzenlenen organizasyonda C Grubu 1.'si olarak U-15 Bayanlar 2. Lig'ine yükselen takımımızı ve teknik ekibimizi gönülden kutluyorum. Takımımıza, U-15 Bayanlar 2. Lig'inde başarılar diliyorum." - GAZİANTEP

Şehitkamil, Adana, Spor

Kaynak: İHA

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