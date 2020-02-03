Haberler » Güncel » Toplanan bebek bezleri depremzedelere gönderildi - Haber

Toplanan bebek bezleri depremzedelere gönderildi

Karadeniz Omurilik Felçliler Derneği Görele Şubesi tarafından Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için düzenlenen kampanya kapsamında toplanan bebek bezleri bölgeye gönderildi.

03.02.2020 16:16 | Son Güncelleme: 03.02.2020 16:50Toplanan bebek bezleri depremzedelere gönderildi
Omurilik Felçliler Derneği Şubesi tarafından ve 'daki depremzedeler için düzenlenen kampanya kapsamında toplanan bebek bezleri bölgeye gönderildi.
Şube Başkanı Asiye Divli, gazetecilere yaptığı açıklamada, kampanya çerçevesinde 380 bebeğe bir ay süreyle yetecek bez toplandığını söyledi.
Divli, bugün yardımın bölgeye gönderildiğini kaydederek, "Gün birlik ve beraberlik günüdür. Bazı değerleri göz ardı etmemeliyiz. Güzel bir kampanya organize ettiğimize inanıyoruz." dedi.
Divli, kampanyada destek veren Kaymakam Erdoğan Turan Ermiş, Görele Belediye Başkanı Tolga Erener ile vatandaşlara teşekkür etti.

Karadeniz, Malatya, Elazığ, Görele, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:39  Maydonoz nasıl yazılır? TDK'ya göre maydonoz mu, maydanoz mu?
17:03  Eda Taşpınar kimdir? Eda Taşpınar kaç yaşında, nereli?
16:51  İdlib nasıl yazılır? İdlib mi, İdlip mi? İdlib ne demek?
16:31  2020 AGİ ücretleri ne kadar oldu? AGİ 2020 evli, bekar, çocuklu - AGİ 2020 net
15:46  Trabzonspor-Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor - Erzurumspor maçı hangi kanalda?
3.02.2020 18:38:47