Toplanan İnek Sütü Miktarı Azaldı

Kaynak: İHA

Ticari süt işletmelerince ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 4,9 azalarak 808 bin 222 ton inek sütü toplandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı Ocak ayı süt ve süt ürünleri üretimi istatistiklerini açıkladı. Buna göre; toplanan inek sütü miktarı Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,9 azalarak 808 bin 222 ton oldu. Ocak ayında ticari süt işletmeleri tarafından içme sütü üretimi 146 bin 63 ton olarak gerçekleşti ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18 azalış gösterdi. İnek peyniri üretimi 59 bin 175 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,4 azaldı. Koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri ise 615 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,4 azaldı. Yoğurt üretimi 90 bin 368 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,4 azaldı. Ayran üretimi ise 50 bin 32 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,5 azalış gösterdi. Ocak ayında ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü yağ oranı ortalama yüzde 3,5, protein oranı ise ortalama yüzde 3,3 olarak tespit edildi. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplanan inek sütü miktarı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 0,6 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış toplanan inek sütü miktarı Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,9 azaldı.(İHA)