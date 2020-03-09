Toplanan oyuncaklar,depremzede çocuklara ulaştı
Tunceli'de toplanan oyuncaklar, Elazığ'daki 2 anaokuluna teslim edilerek çocuklara ulaşması sağlandı.
09.03.2020 13:11 | Son Güncelleme: 09.03.2020 13:11
Tunceli 'de toplanan oyuncaklar, Elazığ 'daki 2 anaokuluna teslim edilerek çocuklara ulaşması sağlandı.
Elazığ depreminin ardından Tunceli İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okullarda"Oyuncağın Bizden Olsun" kampanyası başlatıldı. Kampanya kapsamında toplanan oyuncak ve montlar, görevlendirilen personeller tarafından Elazığ'da Sanayi ve İlk Adımlar Anaokullarına teslim edildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından,ana okullarda 200 çocuğa dağıtılan oyuncakların toplanmasına katkı sunan okul personelleri ile öğrencilerine teşekkür edildi. - TUNCELİ
Elazığ depreminin ardından Tunceli İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okullarda"Oyuncağın Bizden Olsun" kampanyası başlatıldı. Kampanya kapsamında toplanan oyuncak ve montlar, görevlendirilen personeller tarafından Elazığ'da Sanayi ve İlk Adımlar Anaokullarına teslim edildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından,ana okullarda 200 çocuğa dağıtılan oyuncakların toplanmasına katkı sunan okul personelleri ile öğrencilerine teşekkür edildi. - TUNCELİ
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Toplanan oyuncaklar,depremzede çocuklara ulaştı
Etiketler : Milli Eğitim Müdürlüğü, Tunceli, Elazığ, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
İki çocuk annesi kadının eski kocası tarafından çocuğunun gözü önünde vurulduğu anların görüntüleri ortaya çıktı
Güncel
Çin'de korona salgınında günlük vaka sayısı düşmeye başladı
Güncel
Borçlarını ödeyemeyen Orta Doğu ülkesi Lübnan iflas etti
Güncel
Çevremizi saran koronavirüs, sıkı önlemler sayesinde Türkiye'ye sıçramadı
Güncel
Kurtların sıkıştırdığı bağlı haldeki köpeğin imdadına arkadaşı yetişti
Güncel
Canan Karatay'ın açıklaması ile turşucuların satışları patladı
Güncel
Ali Babacan'ın kuracağı partinin kurucular kurulu listesi kamuoyuna sızdı