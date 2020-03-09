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Toplanan oyuncaklar,depremzede çocuklara ulaştı

Tunceli'de toplanan oyuncaklar, Elazığ'daki 2 anaokuluna teslim edilerek çocuklara ulaşması sağlandı.

09.03.2020 13:11 | Son Güncelleme: 09.03.2020 13:11
Toplanan oyuncaklar,depremzede çocuklara ulaştı
Tunceli 'de toplanan oyuncaklar, Elazığ 'daki 2 anaokuluna teslim edilerek çocuklara ulaşması sağlandı.

Elazığ depreminin ardından Tunceli İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okullarda"Oyuncağın Bizden Olsun" kampanyası başlatıldı. Kampanya kapsamında toplanan oyuncak ve montlar, görevlendirilen personeller tarafından Elazığ'da Sanayi ve İlk Adımlar Anaokullarına teslim edildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından,ana okullarda 200 çocuğa dağıtılan oyuncakların toplanmasına katkı sunan okul personelleri ile öğrencilerine teşekkür edildi. - TUNCELİ

Kaynak: İHA

Etiketler : Milli Eğitim Müdürlüğü, Tunceli, Elazığ, Güncel
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