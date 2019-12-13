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Toplanan süt miktarı Ekim'de azaldı

Ticari süt işletmelerince Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre toplanan inek sütü yüzde 2,7 azalarak 753 bin 569 ton oldu.

13.12.2019 10:15 | Son Güncelleme: 13.12.2019 10:15Toplanan süt miktarı Ekim'de azaldı
Ticari süt işletmelerince Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre toplanan inek sütü yüzde 2,7 azalarak 753 bin 569 ton oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 Ekim dönemi süt ve süt ürünleri üretimi istatistiklerini açıkladı. Buna göre; toplanan inek sütü miktarı Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 azaldı. Ekim ayında ticari süt işletmeleri tarafından içme sütü üretimi 127 bin 869 ton olarak gerçekleşti ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6 azalış gösterdi. İnek peyniri üretimi 57 bin 826 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,7 arttı. Koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri ise 474 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 67,2 azaldı.
Yoğurt üretimi 98 bin 305 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2 arttı. Ayran üretimi ise 67 bin 98 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,6 artış gösterdi.
Ekim ayında ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü yağ oranı ortalama yüzde 3,5, protein oranı ise ortalama yüzde 3,2 olarak tespit edildi. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplanan inek sütü miktarı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 1,8 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış toplanan inek sütü miktarı Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,6 azaldı.
(İHA)

Türkiye İstatistik Kurumu, Güncel

Kaynak: İHA

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