Toplantı ve aktiviteler, nisan ayı sonuna kadar ertelendi

ULUSAL ve uluslararası düzeyde açık veya kapalı alanlarda düzenlenecek, bilimsel, kültürel, sanatsal ve benzeri toplantı veya aktiviteler, nisan ayı sonuna kadar ertelendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüs tedbirlerine ilişkin kaleme aldığı genelge Resmi Gazete'de yayımlandı. Bugünkü sayıda yer alan Cumhurbaşkanlığı genelgesinde, Çin Halk Cumhuriyeti'nde ortaya çıkan koronavirüs salgınının Türkiye'de yayılımının önlenmesi amacıyla, gerekli önlemlerin alındığı belirtildi. Genelgede, şu ifadelere yer verildi: "Sağlık Bakanlığı bünyesindeki Koronavirüs Bilim Kurulu'nun mezkur hastalığın ülkemizde yayılımının önlenmesine dair tavsiyeleri hasebiyle; ulusal ve uluslararası düzeyde açık veya kapalı alanlarda düzenlenecek her türlü, bilimsel, kültürel, sanatsal ve benzeri toplantıların veya aktivitelerin nisan ayı sonuna kadar ertelenmesi uygun görülmüştür."

Kaynak: DHA