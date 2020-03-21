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Toplu asker uğurlama törenlerine geçici süreyle izin verilmeyecek

İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine gönderilen yazıda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, toplu asker uğurlama törenlerine geçici süreyle izin verilmemesi istendi.

21.03.2020 11:20 | Son Güncelleme: 21.03.2020 11:20
Toplu asker uğurlama törenlerine geçici süreyle izin verilmeyecek
İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine gönderilen yazıda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, toplu asker uğurlama törenlerine geçici süreyle izin verilmemesi istendi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 81 il valiliğine "asker uğurlama töreni" ile ilgili gönderilen yazıda, koronavirüs salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla vatandaşların toplu olarak bulundukları bazı umuma açık yerlerin faaliyetlerinin durdurulması, düğün, konferans, seminer ve toplantıların geçici süreliğine ertelenmesi başta olmak üzere birçok farklı tedbir alındığı hatırlatıldı.
Yazıda askere gidecekler için toplu olarak uğurlama törenleri düzenlendiği, bu durumun salgın riskini artıracağının değerlendirildiği belirtilerek bu tür faaliyetlerin geçici süreliğine gerçekleşmemesi gerektiği kaydedildi.
Valiliklerden, bu kapsamda söz konusu faaliyetlere geçici süreliğine izin verilmemesi için il/ilçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarından gerekli kararların alınarak vatandaşlara duyurulması, kararlara uymayanlar hakkında gerekli idari ve adli işlemlerin yapılması istendi.
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Kaynak: AA

Etiketler : Güncel

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