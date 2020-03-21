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Toplu asker uğurlama törenlerine yasaklama

Kavak Kaymakamı İbrahim Engin Şenay, yeni tip koronaviris (Kovid-19) ile mücadele kapsamında toplu olarak askere uğurlama törenlerinin geçici olarak yasaklandığını bildirdi.

21.03.2020 11:36 | Son Güncelleme: 21.03.2020 11:42
Toplu asker uğurlama törenlerine yasaklama
Kavak Kaymakamı İbrahim Engin Şenay, yeni tip koronaviris (Kovid-19) ile mücadele kapsamında toplu olarak askere uğurlama törenlerinin geçici olarak yasaklandığını bildirdi.
Şenay, asker uğurlama törenlerinin Türk milletinin geleneklerinden olduğuna işaret etti.
Askerliğin en kutsal görevlerden olduğuna işaret eden Şenay, "Çocuklarımız askere davul zurna ile uğurlanır, törenler yapılırdı. Askere gidecek gençlerimiz için toplu olarak uğurlama törenleri düzenleniyor. Bu durumun ise koronavirüs riskini artıracağı değerlendirildiğinden toplu olarak askere uğurlama faaliyetlerinin durdurulması ve yasaklanması uygun görülmüştür." dedi.
Şenay, vatandaşların askere uğurlama konusunda anlayışlı olacağına inandığını kaydetti.
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Kaynak: AA

Etiketler : İbrahim Engin, Kavak, Güncel

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