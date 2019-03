Toplu Konut Tanıtım ve Tesis Açılış Töreni

Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "1994'te göreve geldiğimizde adeta sorunların altında ezilen İstanbul'u sadece ayağa kaldırmakla kalmadık, bölgesinin ve dünyanın en iddialı şehirlerinden biri haline getirdik. İstanbul güzelleştikçe büyüdü, daha çok hizmet ister hale geldi. Biz de Başbakan olarak, Cumhurbaşkanı olarak, aynı şekilde büyükşehir ve ilçe belediyeleri olarak İstanbul'un taleplerine cevap verebilmek için gece gündüz çalıştık, çabaladık. Hamdolsun kendisine yapılan her işin, getirilen her hizmetin karşılığını veren bir şehir olarak İstanbul da bize sahip çıktı. Girdiğimiz her mücadelede İstanbul'u yanımızda bulduk." dedi.Erdoğan, Kasımpaşa Kızılay Meydanı'nda "TOKİ 53 Bin 626 Sosyal Konut ve 130 Tesisin Açılışı ile 50 Bin Yeni Sosyal Konutun Tanıtım Töreni"ndeki konuşmasında, 1989'da çeşitli hileler sonucunda Beyoğlu Belediye Başkan adaylığı seçimini kaybettiğini anlattı."CHP yine o zaman yalan dolanla falan işi bitirmişti ama ondan sonra da iflah etmediler zaten. 89 bizi 94'e taşıdı. 94'te İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını aldım." diyen Erdoğan, Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesiyle İstanbul için düşündüklerini birer birer hayata geçirmeye başladığını söyledi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:"Haliç bataklığı demek CHP bataklığı demektir. Zira CHP demek ne demek? Çöp, çukur, çamur. Şimdi yeni bir ilave daha çarpık yapılaşma demektir. İşte bu CHP, bu ülkeye belediyecilikte hizmet verebilir mi? Her şey ortada. Ne zaman bunlara mahalli idareler teslim edildiyse oralar battı. İşte İzmir. İzmir Körfezi şu anda bataklıktan geçilmiyor. Haliç'in eski hali neyse, şu anda İzmir Körfezi'nin de hali o. Temenni ederim ki İzmir, bu seçimde inşallah belediyeyi AK Parti belediyeciliğine teslim eder ve İzmir'i de hakikaten pırıl pırıl hale getiririz. Çarpık yapılaşmayı ortadan kaldırırız, bunun yanında çöp dağlarını, çukurları, körfezdeki pisliği ortadan kaldırırız. CHP'nin o meşhur ç'si, yani çöp, çamur, çukur adeta şehri esir almıştı. Aynı şekilde 3 y, yokluk, yoksulluk, yasaklar... İstanbul'u bununla da zehirlediler. Her türlü yolsuzluk var bunlarda.Dünyanın en önemli şehirlerinden biri plansız, programsız şekilde büyüyordu. Ümraniye'de çöplük patladı, 39 vatandaşımız orada öldü. CHP bunu hesabını verdi mi? İşte bunlar bu. O zaman ki büyükşehir belediye başkanı diyor ki 'Ne yapalım zabıta meselesi, sorun bu.' diyor. Bir belediye başkanı olarak nerede neyin olup bittiğini bilmezsen, buna idarecilik denmez. İstanbul'da insanların susuzluğa mahkum edildiği, hava kirliliğinin öldürücü boyutlara ulaştığı bir şehirle karşı karşıya değil miydik? Biz geldik çöp dağlarını kaldırdık. Göreve geldiğimde 50 bin konuta doğal gaz veriliyordu, ben cezaevine giderken 1 milyon 250 bin eve doğal gazı ulaştırdık. Şu anda İstanbul'da 6,5 milyon eve doğal gaz ulaştırdık.""İnsanına hizmet eden bir şehir ve şehir yönetimi ortaya çıkardık"Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'a Melen'den su getirtildiğine değinerek, "Benden önceki CHP belediyesi gibi tankerlerle su getirmedik, hatları döşedik ve Melen'den, Istıranca Dağları'ndan suyu getirdiğimiz gibi bir adım daha attık. Boğazın altından bir tüp geçit... Oradan karşılıklı deplase olabilsin diye Anadolu yakasında su sıkıntısı olduğu zaman Avrupa'dan oraya, Avrupa'da olduğu zaman Anadolu yakasından buraya su pompalansın diye." dedi.Arıtma tesisleriyle Haliç'in ve boğazın pis sularla kirletilmesine engel olunduğunu belirten Erdoğan, doğal gazın yaygınlaştırılmasının yanı sıra Haliç'i kurtarmak için Karadeniz'den dev borularla Haliç'e su taşındığını söyledi.Erdoğan, KİPTAŞ aracılığıyla vatandaşların barınma sorunlarının çözümüne öncülük edildiğini, parklarla, spor tesisleriyle, kültür merkezleriyle, yollarıyla, tünelleriyle, raylı sistemleriyle İstanbul'un yaşanabilir bir şehir haline getirildiğini anlattı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Hepsinden önemlisi, İstanbul'u İstanbulluyla barıştırdık, kaynaştırdık. İnsanına yük olan değil, hizmet eden bir şehir ve şehir yönetimi ortaya çıkardık. 1994'te göreve geldiğimizde adeta sorunların altında ezilen İstanbul'u sadece ayağa kaldırmakla kalmadık, bölgesinin ve dünyanın en iddialı şehirlerinden biri haline getirdik. İstanbul güzelleştikçe büyüdü, daha çok hizmet ister hale geldi. Biz de Başbakan olarak, Cumhurbaşkanı olarak, aynı şekilde büyükşehir ve ilçe belediyeleri olarak İstanbul'un taleplerine cevap verebilmek için gece gündüz çalıştık, çabaladık. Hamdolsun kendisine yapılan her işin, getirilen her hizmetin karşılığını veren bir şehir olarak İstanbul da bize sahip çıktı. Girdiğimiz her mücadelede İstanbul'u yanımızda bulduk. Türkiye, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi'nde hem belediye başkanlarını seçecek hem de geleceğine ilişkin karar verecek. Çünkü birileri hemen ellerini ovuşturmaya başladı. Türkiye'yi mahalli seçimler üzerinden istikrarsız hale getirerek, tüm uğraşlarına rağmen yıllardır başaramadıkları oyunlarını yeniden sahneye koymanın hevesine kapılanlar oldu. Sanıyorlar ki İstanbul buna müsaade edecek, Kasımpaşa, Beyoğlu buna izin verecek."Beyoğlu'nun İstanbul'un vitrini olduğunu vurgulayan Erdoğan, "İstanbul'un en kalabalık bölgelerinden olan Eminönü-Kabataş arasında 2,9 kilometrelik tramvay hattını hizmete aldık. Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nı açtık. Uzunluğu 3,5 kilometre olan Şişhane-Haliç Metro Geçiş Köprüsü Yenikapı Metro Hattı'nı hizmete açtık. Uzunluğu 10,5 kilometre olan Kağıthane-Bomonti altı tünelini, Bomonti altı Dolmabahçe Tünel ve Kasımpaşa-Sütlüce Tüneli'ni ve bağlantı yollarını hizmete aldık. Zemin İstanbul Deneyim Merkezi'ni hizmete açtık. Yeni Karaköy İskelesi'ni inşa ettik." diye konuştu.(Sürecek)