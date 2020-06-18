Toplu konutlarda yollar tamam

Bursa'nın Gemlik ilçesinde Cihatlı Toplu Konutları'nda yol çalışmaları devam ediyor.

Toplu konutlarda yollar tamam
18.06.2020 17:15 | Son Güncelleme: 18.06.2020 17:39
Bursa'nın Gemlik ilçesinde Cihatlı Toplu Konutları'nda yol çalışmaları devam ediyor.

Gemlik Belediyesi girişimi olan GEMTAŞ tarafından yapımı devam eden ve kısa sürede tamamlanması hedeflenen Cihatlı Toplu Konutları'nda yol çalışmalarına hız verildi. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen yol çalışmalarında erken saatlerde iş başı yapan ekipler, 4. etap konutların çevresinde ihtiyaç duyulan yollara kaldırım döşedi. Çalışmalar sonunda iki bin metrekareyi aşkın kilitli parke taşı döşenerek konutların çevresinde ulaşımı kolaylaştıracak yollar tamamlanmış olacak.

Çalışmalar hakkında konuşan Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, "Cihatlı Toplu Konutları'na önem veriyor ve hak sahiplerini huzurlu yuvalarına kavuşturmak için çalışıyoruz. Sadece bina yapmak da yeterli değil. Çevresinde de gerekli düzenlemeleri yapmak bizim görevimiz. 4. etapta yol çalışmasına ihtiyaç vardı. Ekiplerimiz hemşerilerimizin taleplerini yerine getirmek için çalışmalara başladılar. Biraz hava muhalefetine takılsak da en kısa sürede yolları kullanılabilir hale getireceğiz" şeklinde konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Fen İşleri Müdürlüğü, Gemlik, Bursa, Güncel, Haber

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