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Toplu konutta ön başvurular pazartesi başlıyor

Hendek'te inşa edilecek toplu konutun ilgili ön başvuru süreci başlıyor.

20.03.2020 16:11 | Son Güncelleme: 20.03.2020 16:11
Toplu konutta ön başvurular pazartesi başlıyor
Hendek'te inşa edilecek toplu konutun ilgili ön başvuru süreci başlıyor.

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, Akpınar mahallesinde inşa edilecek olan toplu konutlarla ilgili ön başvuru sürecinin 23 Mart Pazartesi günü başlayacağını söyledi. Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, toplu konut projesinde talep toplama sürecinin başlayacağının müjdesini verdi. Başkan Babaoğlu, "Sosyal bir projeye imza atmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çalışıp bir türlü ev alamayan vatandaşlarımızı kira öder gibi konut sahibi yapacağız. Modern ve örnek alınan yeni bir yaşam alanı inşa edeceğiz. Projemizdeki konutlar farklı mimarisi, yeşil ve sosyal donatı alanlarıyla fark oluşturacak. İçerisinde okul, kreş, sağlık ocağı, fırın, market gibi ticari donatı alanlarla birlikte otoparklar, yürüyüş ve bisiklet yolları yer alacak" dedi

23 Mart-03 Nisan ön başvuru

Ön başvuru sürecinin başladığını duyuran Babaoğlu, " İlk olarak 600 adet 100 metrekare 2+1 daire modelleri 160 bin TL üzerinden satışa sunulacak. Yüzde 20 peşinat alınacak dairelerde, 750 TL'den başlayan taksitler ve 180 aya kadar vadeli olarak kullandırılacak kredi ile vatandaşlarımızı konut sahibi yapmayı hedefliyoruz. Başvurular 4 ayrı kategoride kabul edilecek. Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimler, en az yüzde 40 engelli vatandaşlarımız, emekliler ve diğer alıcı adaylar olarak kabul edilecektir. Başvurular 23 Mart Pazartesi günü başlayacak ve 03 Nisan Cuma 2020 günü sona erecek. Ön başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından proje tanıtımı yapılarak kura çekimi yapılacak. Hendek'e hayırlı olsun" dedi.

Başvuru şartları belli oldu

Konut sahibi olmak isteyen vatandaşlarımız 23 Mart-03 Nisan tarihleri arasında Vakıfbank Hendek Şubesi Türkay Hendek Yatırım Planlama ve Hizmet AŞ. Toplu Konut hesabına Bin TL yatırarak T.C. numarası ve cep telefon bilgisi ile başvuru yapabilecek. İnternet bankacılığı üzerinden de yapılabilecek başvuruda TC numarası ve iletişim bilgisi mutlaka girilmelidir. Bu bedel hak sahiplerinin daire bedellerinden düşülecek, hak sahibi olamayanlara ise faizsiz olarak iade edilecek. Talep toplama sürecinin sona ermesinin ardından kura çekim işlemleri; şehit yakınları, gaziler, dul ve yetimler, engelliler, emekliler ve diğer alıcı adayları kategorilerinde gerçekleştirilecek. Konut başvurusu yapacak vatandaşların Sakarya'da ikamet etmeleri, eşi ve ya kendisine ait konutun olmaması gerekiyor. 25 yaşını doldurmuş olması, hane halkının en fazla net 5,500 lira gelirinin olması şartı aranmaktadır. Alınan konutlarda 7 yıl satılamaz şartı ile birlikte alıcının kendisi veya ailesi için ikamet koşulu aranmaktadır. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Etiketler : 23 Mart, Güncel

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