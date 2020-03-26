Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Toplu Taşıma Araçları Dezenfeksiyon İstasyonu hizmete girdi

Fatsa Belediyesi korana virüsünün yayılmasını önlemek amacıyla toplu taşıma araçları için Dezenfeksiyon İstasyonu kurdu.

26.03.2020 21:27 | Son Güncelleme: 26.03.2020 21:27
Toplu Taşıma Araçları Dezenfeksiyon İstasyonu hizmete girdi
Fatsa Belediyesi korana virüsünün yayılmasını önlemek amacıyla toplu taşıma araçları için Dezenfeksiyon İstasyonu kurdu.

İlçenin Evkaf Mahallesi Ordu-Samsun karayolu Liman Kavşağı'na kurulan Toplu Taşıma Araçları Dezenfeksiyon İstasyonu pazar günü hariç her gün hizmet verecek. İstasyondan sadece toplu taşıma araçları değil diğer araçlar da kullanabilecek, ayrıca Karadeniz Sahil Yolu'nu kullanan araçlara da istasyon açık olacak.

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar virüsünün her geçen gün tehdidini artırmasıyla birlikte belediye olarak önlemleri artırma adına hummalı bir çalışma içerisinde olduklarını belirterek, "Bu çalışmalarımıza yeni bir tanesini eklemenin memnuniyetini yaşıyoruz. İlçemizde toplu taşıma yapan araçlarımızı dezenfekte etme açısından vatandaşlarımızı virüs salgınından korumak amacıyla bir dezenfeksiyon istasyonu kurduk. Bu istasyonumuzda ilçemizde ticari taksilerimiz dolmuş güzergahında çalışan toplu taşıma araçlarımız başta olmak üzere tüm araçlarımız dezenfekte edilebilecek. Normal sıranın ötesinde vatandaşlarımız de tesis boş olduğu zamanlarda kendi araçlarına ücretsiz bir şekilde dezenfekte ettirebilecektir. İstasyonumuzun Karadeniz Sahil Yolu kenarında olması münasebetiyle bu yoldan geçen tüm vatandaşlarımız istasyonumuzdan ücretsiz bir şekilde faydalanabilecektir. Bu vesile ile 'Evde Kal Fatsa, Evde Kal Türkiye' sloganımızı bir kez daha yenilemek istiyorum. Toplu Taşıma Araçları Dezenfeksiyon İstasyonumuz ilçemize ve ülkemize hayırlı olsun" diye konuştu. - ORDU

Kaynak: İHA

Etiketler: Fatsa Belediyesi, Fatsa, Ordu, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Toplu Taşıma Araçları Dezenfeksiyon İstasyonu hizmete girdi - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

’Öncelikli hasta değilsin’ denilen kadın bir gün sonra koronadan öldü Haberler
'Öncelikli hasta değilsin' denilen kadın bir gün sonra koronadan öldü
Fransa’da Kovid-19 bilançosu yükseliyor! Ölü sayısı arttı Haberler
Fransa'da Kovid-19 bilançosu yükseliyor! Ölü sayısı arttı
Sıtma ilacıyla koronayı tedavi eden doktora ölüm tehditleri yağıyor Haberler
Sıtma ilacıyla koronayı tedavi eden doktora ölüm tehditleri yağıyor
New York’ta bilanço ağırlaşıyor! Bir günde yüzde 40 arttı Haberler
New York'ta bilanço ağırlaşıyor! Bir günde yüzde 40 arttı
Bilim Kurulu üyeleri, Çinli bilim insanlarıyla 3 saatlik toplantı yaptı Haberler
Bilim Kurulu üyeleri, Çinli bilim insanlarıyla 3 saatlik toplantı yaptı
Koronavirüsün çıkış noktası olan Çin, yabancıların ülkeye girişini yasakladı Haberler
Koronavirüsün çıkış noktası olan Çin, yabancıların ülkeye girişini yasakladı
İtalya’da koronavirüsten ölenlerin sayısı 8 bini geçti Haberler
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 8 bini geçti
Koronadan ölen Dilek’in annesine seslendiği son görüntüleri ortaya çıktı Haberler
Koronadan ölen Dilek'in annesine seslendiği son görüntüleri ortaya çıktı

Son Dakika Güncel Haberleri

22:06: Nevşehir Belediyesinden "Evde kal" çağrısına uyan vatandaşlara "mini konser" - Haber 22:05: Zeytinburnu'nda polisten minibüslerde Kovid-19 denetimi - Haber 22:05: Andırın'da 2 katlı ev yanarak kullanılamaz hale geldi - Haber 22:04: Viranşehir'de yıldırım isabet eden çoban öldü - Haber 22:04: Cenaze namazında koronavirüs tedbiri - Haber 22:03: İngiltere'de 'öncelikli hasta değilsin' denilen kadın bir gün sonra öldü - Haber 21:44: Sıtma ilacıyla koronavirüsü tedavi eden Fransız doktora ölüm tehditleri yağıyor - Haberler 20:53: Bilim Kurulu üyeleri, Çinli bilim insanlarıyla görüştü - Haber 20:30: New York'ta koronavirüs vaka sayısı bir günde yüzde 40 arttı - Haber 20:14: Mehmet Ali Yılmaz: Fatih Terim'e virüs nereden bulaşmış? - Spor 20:04: Koronavirüsten hayatını kaybeden 33 yaşındaki Dilek Tahtalı'nın son görüntüleri ortaya çıktı - Haber 19:37: Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 500 bini aştı - Haber