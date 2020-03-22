Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Toplu taşıma araçları dezenfekte edildi - Haberler

Toplu taşıma araçları dezenfekte edildi

Oltu Belediyesi toplu taşıma araçlarını ve iş yerlerini dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.

22.03.2020 11:04 | Son Güncelleme: 22.03.2020 11:04
Toplu taşıma araçları dezenfekte edildi
Oltu Belediyesi toplu taşıma araçlarını ve iş yerlerini dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.

Oltu'da toplu taşımacılık yapan minibüsleri, köy servislerini ve iş yerlerini, apartman boşluklarını dezenfekte ediyorlar. Belediyenin yapmış olduğu dezenfekte çalışmaları vatandaşlar tarafından taktirle karşılanıyor.

Servis şoförü Hamit Alada, "Korona virüsünden dolayı araçlarımızı dezenfektesini yaptırıyoruz. Tedbirimizi elden bırakmıyoruz, sağlık her zaman ön planda" dedi.

Olur Ormanağzı köyünde Oltu'ya servisçilik yapan Mahmut Altan ise, "Bu korona virüsü çıktıktan sonra sağ olsun Oltu Belediye Başkanımız araçlarımızı dezenfekte yaptırmak için görevlendirdiği ekipler bütün minibüsleri dezenfekte yaptılar. Bundan dolayı başkanımıza çok teşekkür ediyorum inşallah bütün ilçelerde aynı uygulama yapılır ve bizlerde bu sıkıntıdan bir an önce kurtuluruz" diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Etiketler : Oltu, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Prof. Dr. Ceyhan canlı yayında çok net uyardı: Bu hafta herkes evine girmezse bu işi kontrol edemeyiz Haberler
Prof. Dr. Ceyhan canlı yayında çok net uyardı: Bu hafta herkes evine girmezse bu işi kontrol edemeyiz
İçişleri Bakanlığı’nın yasağı ilk günden delindi! Yaşlılar sokaklarda Haberler
İçişleri Bakanlığı'nın yasağı ilk günden delindi! Yaşlılar sokaklarda
Erzurum’dan yaşlıların evden çıkmaması için alkış toplayan önlem Haberler
Erzurum'dan yaşlıların evden çıkmaması için alkış toplayan önlem
Cumhurbaşkanlığı, ’En az virüs kadar tehlikeli’ deyip uyardı: Yapmayın Haberler
Cumhurbaşkanlığı, "En az virüs kadar tehlikeli" deyip uyardı: Yapmayın
’Evden çıkmayın’ uyarısına uymayan yaşlı adamdan güldüren savunma Haberler
"Evden çıkmayın" uyarısına uymayan yaşlı adamdan güldüren savunma
’Evde kalın’ uyarıları kar etmedi! Balıkçılar tarihi köprüye akın etti Haberler
"Evde kalın" uyarıları kar etmedi! Balıkçılar tarihi köprüye akın etti
Vatandaşa açıkça soruldu: Türkiye’nin gerekli önlemleri aldığını düşünüyor musunuz? Haberler
Vatandaşa açıkça soruldu: Türkiye'nin gerekli önlemleri aldığını düşünüyor musunuz?
Bu işin şakası yok! Sokağa çıkan yaşlılara verilecek ceza belli oldu Haberler
Bu işin şakası yok! Sokağa çıkan yaşlılara verilecek ceza belli oldu

Son Dakika Güncel Haberleri

Eyüpsultan'da temizlik seferberliği - Haber MARDİN Derik'te değirmenlerde yoğunluk - Haber İSTANBUL'DA TEMİZLİK İŞÇİLERİ TULUM, MASKE VE ELDİVENLE ÇALIŞMAYA BAŞLADI - Haber Yatağa bağımlı engelli kızına 40 yıldır gözü gibi bakıyor - Haber Ankara'da öğrencilerden arkadaşlarına kliple "evde kal" çağrısı - Haber Koronavirüs tedavisinde sıtma ilacı "Klorokin" kullanılacak - Haberler Son dakika: Cumhurbaşkanlığı, "En az virüs kadar tehlikeli" deyip uyardı: Yapmayın - Haber Vatandaşa açıkça soruldu: Türkiye'nin gerekli önlemleri aldığını düşünüyor musunuz? - Haber "Evden çıkmayın" uyarısına kulak asmayan adam: Evde otura otura karımla kavga ettik - Haber İçişleri Bakanlığı'nın yasağı ilk günden çiğnendi! Yaşlılar yine sokaklarda - Haber Olta balıkçıları koronavirüse rağmen soluğu Tarihi Galata Köprüsü'nde aldı - Haber
Loading