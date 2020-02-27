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Toplu taşıma araçları dezenfekte ediliyor

Karabük Belediyesi, otogarlarda ve toplu taşıma araçlarında dezenfeksiyon çalışması yaptı.

27.02.2020 21:51 | Son Güncelleme: 27.02.2020 21:53
Belediyesi, otogarlarda ve toplu taşıma araçlarında dezenfeksiyon çalışması yaptı.
Karabük Belediyesinden yapılan açıklamada, son dönemde salgın hastalıkların arttığı belirtildi.
Belediye Başkanı Rafet Vergili'nin talimatıyla kentin en yoğun kullanım alanlarından dezenfeksiyon çalışması yapıldığı aktıralan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Kentin en yoğun kullanım alanlarından şehirlerarası otobüs terminalinde önlem ve hijyen amacıyla dezenfekte çalışmaları yapıldı. Özel halk otobüslerinde de dezenfekte çalışması başlatıldı. Pazar yerleri ile alışveriş merkezleri de dezenfekte edilecek. Tüm hemşehrilerimizi, salgın hastalıklara karşı hijyen konusunda dikkat etmeleri hususunda önemle uyarmak isteriz."
Toplu taşıma araçları dezenfekte ediliyor

Rafet Vergili, Karabük, Güncel

Kaynak: AA


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