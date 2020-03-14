Toplu taşıma araçları dezenfekte ediliyor
Toplu taşıma araçları dezenfekte ediliyor Kars'ta belediye özel toplu taşıma araçları ile vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlar virüse karşı dezenfekte ediyor.
14.03.2020 12:51 | Son Güncelleme: 14.03.2020 12:54
Toplu taşıma araçları dezenfekte ediliyor
KARS - Kars 'ta belediye özel toplu taşıma araçları ile vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlar virüse karşı dezenfekte ediyor. Kars Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, korona virüs ve benzeri salgın hastalıklara karşı toplu taşıma araçlarındaki riski azaltmayı yönelik olduğu belirtildi. Ekipler özellikle yolcuların oturduğu koltukları ve tutamaçları dezenfekte etti.Belediye Sağlık İşleri Müdürü Selçuk Kurtbaş, "Ülkemizde baş gösteren Corona salgını dolayısıyla bizde Kars'ımız da belediye ekipleri olarak ilaçlama dezenfekte çalışmaları yapmaktayız. Şuanda dolmuşlarımıza yapıyoruz. Yollarda yıkamalarımız devam ediyor. kamu binalarımızda ilaçlamalarımız devam ediyor. şuanda iki ekibimiz çalışıyor. Bir ekibimiz kamu binalarımızı ilaçlıyor. Bir ekibimizde araçları ilaçlıyor" dediKars'ta salgın hastalık riskine karşı tüm toplu taşıma araçlarının dezenfekte ediliyor. Belediye Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, bir taraftan da kamu binalarında dezenfekte işlemleri yürütüyor.
KARS - Kars 'ta belediye özel toplu taşıma araçları ile vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlar virüse karşı dezenfekte ediyor. Kars Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, korona virüs ve benzeri salgın hastalıklara karşı toplu taşıma araçlarındaki riski azaltmayı yönelik olduğu belirtildi. Ekipler özellikle yolcuların oturduğu koltukları ve tutamaçları dezenfekte etti.Belediye Sağlık İşleri Müdürü Selçuk Kurtbaş, "Ülkemizde baş gösteren Corona salgını dolayısıyla bizde Kars'ımız da belediye ekipleri olarak ilaçlama dezenfekte çalışmaları yapmaktayız. Şuanda dolmuşlarımıza yapıyoruz. Yollarda yıkamalarımız devam ediyor. kamu binalarımızda ilaçlamalarımız devam ediyor. şuanda iki ekibimiz çalışıyor. Bir ekibimiz kamu binalarımızı ilaçlıyor. Bir ekibimizde araçları ilaçlıyor" dediKars'ta salgın hastalık riskine karşı tüm toplu taşıma araçlarının dezenfekte ediliyor. Belediye Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, bir taraftan da kamu binalarında dezenfekte işlemleri yürütüyor.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Toplu taşıma araçları dezenfekte ediliyor
Etiketler : Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası, Kars, Genel
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