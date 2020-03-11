Toplu taşıma araçlarında Korona Virüs önlemi
Yozgat Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından korona virüs kaynaklı salgın hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla belediye otobüslerinde dezenfekte çalışmalarına başladı.
11.03.2020 12:01 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:04
Yozgat Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından korona virüs kaynaklı salgın hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla belediye otobüslerinde dezenfekte çalışmalarına başladı.
Yozgat'ta her gün binlerce vatandaşların taşıyan toplu taşıma araçları, olası korona virüsü, viral enfeksiyon ve salgın hastalıklara karşı önlem amaçlı dezenfekte ediliyor.
Dezenfekte çalışmaları ile ilgili açıklamalarda bulunan Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, "Yozgat Belediyesi olarak sağlıklı ulaşım için belediye otobüslerimizi her gün düzenli olarak detaylı temizlik işlemlerinden geçiriyoruz. Son zamanlarda uluslararası düzeyde yayılan korona virüs nedeniyle belediye otobüsü temizliklerimiz de korona virüs ve diğer virüslere karşı ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarımıza başladık. Belediye otobüslerimiz insan sağlığına zarar vermeyen ve Sağlık Bakanlığı onaylı dezenfeksiyon ürünleriyle özel kıyafetli temizlik personellerimiz tarafından ilaçlanarak detaylı şekilde dezenfekte ediliyor. Belediye Otobüslerimizde yolculukları daha güvenli, konforlu ve sağlıklı yürütülmesine katkı sağlayan temizlik hizmetlerimiz aynı titizlikle uygulanmaya devam edecektir" dedi. - YOZGAT
Yozgat'ta her gün binlerce vatandaşların taşıyan toplu taşıma araçları, olası korona virüsü, viral enfeksiyon ve salgın hastalıklara karşı önlem amaçlı dezenfekte ediliyor.
Dezenfekte çalışmaları ile ilgili açıklamalarda bulunan Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, "Yozgat Belediyesi olarak sağlıklı ulaşım için belediye otobüslerimizi her gün düzenli olarak detaylı temizlik işlemlerinden geçiriyoruz. Son zamanlarda uluslararası düzeyde yayılan korona virüs nedeniyle belediye otobüsü temizliklerimiz de korona virüs ve diğer virüslere karşı ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarımıza başladık. Belediye otobüslerimiz insan sağlığına zarar vermeyen ve Sağlık Bakanlığı onaylı dezenfeksiyon ürünleriyle özel kıyafetli temizlik personellerimiz tarafından ilaçlanarak detaylı şekilde dezenfekte ediliyor. Belediye Otobüslerimizde yolculukları daha güvenli, konforlu ve sağlıklı yürütülmesine katkı sağlayan temizlik hizmetlerimiz aynı titizlikle uygulanmaya devam edecektir" dedi. - YOZGAT
Kaynak: İHA
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