Toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi yapıldı
Siirt'in Baykan ilçesinde toplu taşıma araçlarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimi yapıldı İlçe emniyet, jandarma ve toplum sağlığı ekipleri, toplu taşıma araçları ve taksilerde denetim yaparak, vatandaşlara evde kalmaları uyarısında bulundu.
01.04.2020 13:46 | Son Güncelleme: 01.04.2020 14:20
Siirt 'in Baykan ilçesinde toplu taşıma araçlarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimi yapıldı
İlçe emniyet, jandarma ve toplum sağlığı ekipleri, toplu taşıma araçları ve taksilerde denetim yaparak, vatandaşlara evde kalmaları uyarısında bulundu.
İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüse yönelik aldığı önlemler kapsamında toplu taşıma araçlarındaki yolcu kapasitesinin yarısı kadar yolcu alıp almadığını denetleyen ekipler, sürücülere genelge hakkında bilgi verdi, uyarıları dikkate almayan sürücülere cezai işlem uyguladı.
İlçe emniyet, jandarma ve toplum sağlığı ekipleri, toplu taşıma araçları ve taksilerde denetim yaparak, vatandaşlara evde kalmaları uyarısında bulundu.
İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüse yönelik aldığı önlemler kapsamında toplu taşıma araçlarındaki yolcu kapasitesinin yarısı kadar yolcu alıp almadığını denetleyen ekipler, sürücülere genelge hakkında bilgi verdi, uyarıları dikkate almayan sürücülere cezai işlem uyguladı.
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Kaynak: AA