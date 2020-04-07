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TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA KORONAVİRÜS DENETİMİ

İstanbul'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarında trafik ekiplerince denetimler gerçekleştirildi.

07.04.2020 22:24 | Son Güncelleme: 07.04.2020 22:29
İstanbul 'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarında trafik ekiplerince denetimler gerçekleştirildi.
Ekipler, yolcu sayıları ile yolculardaki maske kullanımını kontrol etti.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul'un çeşitli noktalarında toplu taşıma araçlarında denetimlerde bulundu.
Kartal Spor Caddesi'ndeki denetimlerde polis ekipleri, otobüs ve minibüsleri durdurarak, yolcu sayısı ile maske kontrolünde bulundu.
Bir minibüs şoförü, 'Çok güzel bir uygulama. Bunun için teşekkür ediyoruz. Devamlı maske kullanıyoruz ve fazla yolcu almıyoruz dedi. TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA KORONAVİRÜS DENETİMİ

Kaynak: DHA

Etiketler: İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Trafik Şube Müdürlüğü, İstanbul, Güncel

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TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA KORONAVİRÜS DENETİMİ
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