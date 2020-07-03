Toplu taşıma araçlarında Kovid-19 denetimleri yapılıyor

İstanbul polisi, toplu taşıma araçlarında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşların ve sürücülerin sosyal mesafe kurallarına uyup uymadığını, maske takıp takmadıklarını denetledi.

03.07.2020 19:13 | Son Güncelleme: 03.07.2020 19:18
İstanbul polisi, toplu taşıma araçlarında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşların ve sürücülerin sosyal mesafe kurallarına uyup uymadığını, maske takıp takmadıklarını denetledi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Esenyurt, Küçükçekmece, Bahçelievler, Fatih, Beyoğlu, Beşiktaş, Ataşehir, Kadıköy, Pendik, Maltepe ve Üsküdar ilçelerinde kontrol noktalarında toplu taşıma araçlarını durdurarak denetim yaptı.
Durdurulan araçlarda Kovid-19 tedbirleri kapsamında vatandaşların ve sürücülerin sosyal mesafe kurallarına uyup uymadığı, maske takıp takmadıkları denetlendi. Ayrıca toplu taşıma araçlarının kapasitesinin dışında yolcu bindirip bindirmediği de kontrol edildi.
Denetim kapsamında, Fatih'te Edirnekapı Kavşak noktasındaki uygulamada, 2 minibüs sürücüsüne maske takmadıkları için ayrı ayrı 900 TL para cezası kesildi.
Saat 17.00'de başlayan denetimler saat 20.30 kadar sürecek. Toplu taşıma araçlarında Kovid-19 denetimleri yapılıyor

Kaynak: AA

Etiketler: İstanbul, Esenyurt, Fatih, Güncel, Haber
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