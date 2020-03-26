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Toplu taşıma araçlarında sık sık dezenfekte uygulaması

Koronovirüse karşı etkin bir mücadele sergileyen Manisa Büyükşehir Belediyesi, il genelindeki toplu taşıma araçlarında periyodik aralıklarla dezenfekte uygulaması gerçekleştiriyor.

26.03.2020 11:03 | Son Güncelleme: 26.03.2020 11:04
Toplu taşıma araçlarında sık sık dezenfekte uygulaması

Koronavirüs salgınına karşı adeta temizlik seferberliği ilan eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, il genelinde terminallerden resmi kurumlara kadar, toplu kullanım alanlarında dezenfekte uygulaması gerçekleştiriyor. Her gün binlerce vatandaşın kullandığı toplu taşıma araçlarında da periyodik olarak dezenfekte uygulaması yapan Manisa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların sağlıklı bir şekilde yolculuk yapmasını sağlıyor. Vatandaşların sağlıklı bir şekilde yolculuk yapmaları için gerekli tedbirleri aldıklarını belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün, vatandaşların da bu süreçte biraz daha duyarlı olması gerektiğini belirtti.

Kaynak: Bültenler

Etiketler: Koronavirüs, Güncel

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