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Toplu taşıma araçlarında "Sosyal mesafe denetimi" sürüyor

İSTANBUL (İHA) – İstanbul'da yeni tip korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler çerçevesinde toplu taşıma araçlarındaki "Sosyal mesafe denetimleri" devam ediyor.

30.03.2020 20:50 | Son Güncelleme: 30.03.2020 20:51
Toplu taşıma araçlarında
İSTANBUL (İHA) – İstanbul 'da yeni tip korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler çerçevesinde toplu taşıma araçlarındaki "Sosyal mesafe denetimleri" devam ediyor.

İçişleri Bakanlığınca, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında yayınlanan genelge ile toplu taşıma araçlarında sosyal mesafe koruma kuralı ve doluluk oranının yüzde 50'ye düşürülmesi zorunlu hale getirildi. Yayınlanan genelge çerçevesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, "Sosyal mesafe kuralı" denetimlerini sürdürüyor. Şişli Cumhuriyet Caddesi üzerinde oluşturulan uygulama noktasında otobüslerde "Sorunlu sosyal mesafe" denetimi yapıldı.

Denetimlerde ekipler, otobüslerin içine girerek vatandaşları kurala uymaları konusunda uyardı. Denetimlerin sürdürüleceği öğrenildi. - İSTANBUL
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Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul, 3. Sayfa
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Haberler ›› 3. Sayfa ››Toplu taşıma araçlarında 'Sosyal mesafe denetimi' sürüyor - Haberler
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