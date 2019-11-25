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Toplu taşıma araçlarında takma diş, güveç, yumurta unuttular

BURSA'da toplu taşıma araçlarında unutulan eşya ve malzemeler görenleri şaşırttı.

25.11.2019 09:41 | Son Güncelleme: 25.11.2019 09:41Toplu taşıma araçlarında takma diş, güveç, yumurta unuttular
BURSA'da toplu taşıma araçlarında unutulan eşya ve malzemeler görenleri şaşırttı. Unutulanlar arasında takma diş, güveç, yumurta gibi ürünler bulunduğu görüldü.

Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşım şirketi BURULAŞ, Bursaray vagonları ile belediye otobüsleri ve BUDO'ya ait deniz otobüslerinde yolcular tarafından unutulan eşya ve malzemeleri Osmangazi İstasyonu'nda bulunan kayıp eşya bürosunda saklıyor. Unutulanlar arsasında cüzdan, çanta ve cep telefonlarının yanı sıra takma diş, güveç tenceresi, yumurta, koltuk değnekleri, biberon, kedi taşıma kutusu, duvar tabloları ve müzik aletleri de yer alıyor. Kayıp eşya bürosunda 1 yıl boyunca muhafaza edilen malzemeler, başvuran sahiplerine teslim edilirken, diğerleri ise kurulan kermeste Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı huzurevine gelir sağlamak amacıyla satılıyor ya da bazı yardım derneklerine bağışlanıyor.Toplu taşıma araçlarında unutulan eşyaların, kendilerine getirilmeleri durumunda 1 yıl depoda beklettiklerini ifade eden Kayıp Eşya Bürosu Sorumlusu Havva Çetin, "BURULAŞ'a bağlı tüm ulaşım araçlarındaki otobüs, metro, nostaljik tramvay ve ipekböceğindeki kaybolan veya bulunan ve bize ulaştırılan eşyaların hepsi burada bulunmakta. Kıyafet, şemsiyeler, öğrenci eşyaları, cep telefonları, elektronik eşyalar, gözlükler, kimlik kartları, her türlü eşya bulunup bize geliyor. En ilginç olanlar arasında biberonlar, gözlükler, koltuk değnekleri, bastonlar bulunuyor. 2019 yılında şu an itibariyle 9 bin 500 kaleme yakın eşya ulaşım araçlarında unutuldu" dedi.


- Bursa

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa, Güncel

Kaynak: DHA

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