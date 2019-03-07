Toplu Taşıma Araçlarında Unutulan Eşya Satılacak

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Başkentte toplu taşıma araçlarında unutulan ve sahiplerine ulaşılamayan eşya açık artırmayla satılacak.Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediyenin toplu taşıma araçları arasında yer alan otobüsler, Ankaray, metro ve teleferikte unutulan eşya ve paralar her geçen gün artıyor. Bisiklet, cep telefonu, avize, giysi, şeker ölçüm cihazı, gözlük ile kolye, bileklik gibi birçok ziynet eşyası unutulanlar arasında yer alıyor.Yaklaşık 18 bin lira para unutulduUnutulan eşya arasında başı cüzdanlar çekiyor. Sadece 2017'de toplu taşıma araçlarında unutulan cüzdanlar içinde 17 bin 944 TL, bin 152 dolar ve 50 euro bulundu.Toplam 79 kalemde toplanan ve EGO'nun Kayıp Eşya Servisi kayıtlarına alınan eşyadan, üzerinde adres ve telefon bilgisi bulunanlar sahiplerine ulaştırılırken sahiplerine ulaşılamayan eşyanın listesi, her ay "www.ego.gov.tr" internet sayfasında yayınlanıyor ve Polis Radyosu'ndan anons ediliyor.Sahipleri bir yıl süreyle bulunamayan eşya açık artırma yöntemiyle satışa çıkarılıyor.Ankara Büyükşehir Belediyesi yemekhanesinde 9 Mart Cumartesi Günü saat 10.00'da kayıp eşya için düzenlenecek ihaleden elde edilecek gelir, EGO'nun kasasına aktarılacak.