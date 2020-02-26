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Toplu taşıma araçlarında virüs temizliği

Bursa Büyükşehir Belediyesinin ulaşım şirketi BURULAŞ, virüs kaynaklı salgın hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla toplu ulaşım araçlarında dezenfeksiyon işlemi yaptı.

26.02.2020 21:14 | Son Güncelleme: 26.02.2020 21:16
Büyükşehir Belediyesinin ulaşım şirketi BURULAŞ, virüs kaynaklı salgın hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla toplu ulaşım araçlarında dezenfeksiyon işlemi yaptı.
Belediyeden yapılan açıklamada, her gün binlerce yolcunun taşındığı otobüs, metro, tramvay ve deniz otobüsü gibi araçların özel ilaçlarla temizlendiği bildirildi.
Bursa halkının daha sağlıklı bir ortamda yolculuk yapmalarının amaçlandığı ifade edilen açıklamada, virüs salgınlarının tüm türlerine karşı yapılan dezenfekte işleminin belli periyotlarla tekrarlandığı kaydedildi.
Dezenfeksiyon işleminde rutin temizliğe ek olarak nanoteknoloji sisleme yönteminin de kullandığı aktarıldı.
Araçların koltuk başları, tutamaklar, elle temas edilen yerler ve camlarının bu kapsamda temizlendiği belirtildi.
Toplu taşıma araçlarında virüs temizliği

BURULAŞ BURSA ULAŞIM TOP TAŞ İŞL SAN AŞ, Bursa, Güncel

Kaynak: AA


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